少女住處激戰堂哥！乾爸驚見兩人裸露同床　他恐須入獄服刑

▲台東一名工人和未成年少女上床獲緩起訴，6年後又睡未成年堂妹挨告遭判刑 。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台東報導

台東一名少女在農曆年時期，在住處房間和堂哥激戰，兩人還一起睡到隔天上午，被乾爸進少女房間查看時發現，少女的父親得知後，也將堂哥告上法院。台東地院審理，法官認為堂哥雖和少女、少女父親無償調解，但6年前就曾和未成年少女性交，仍將堂哥依對未滿14歲之女子性交罪，處有1年7月徒刑。可上訴。

判決指出，台東一名未滿14歲少女和家人、堂哥同住，兩人於2023年農曆年前後，在少女房間發生性關係，直到少女乾爸隔日上午進到少女房間，發現兩人還睡在一起，全案才曝光。少女父親得知後，也將堂哥告上法院。

全案審理時，堂哥坦承犯行，無償和少女、少女父親達成調解，堂哥也當庭和少女道歉，少女表示願意原諒，不過法官發現，堂哥在2017年5月就曾和另名未滿16歲少女性交，被新北地檢署以緩起訴處分確定，沒想到相隔6年後，他還對自己的堂妹下手，全然不知悔悟，審酌堂哥目前從事臨時工、在工地工作等情，依犯對於未滿14歲之女子為性交罪，減刑處1年7月徒刑。可上訴。

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