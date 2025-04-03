變態推拿師喬尾椎「指插肛門抽動」　還問：怎沒高潮？

▲高雄一名女子小婷因尾椎受傷，遭蘇姓男子假借治療之名指侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者潘鳳威／高雄報導

高雄一名女子小婷(化名)因尾椎受傷，遭從事民俗療法整脊推拿的蘇姓男子，以治療為由指侵得逞。小婷因覺得羞恥，隱忍7年未報案，直到「#MeToo」運動的影響，她才決定報案。高雄地院近日依強制性交罪，判蘇男4年6個月有期徒刑。

判決書指出，2016年10月小婷因滑倒導致尾椎受傷，透過父親朋友介紹從事民俗療法整脊推拿的蘇姓男子，並請蘇男協助治療，同年10月某日，蘇男前往小婷租屋處替她治療，小婷男友則在外等待，蘇男開始以「矯正尾椎」為由，強行將手指插入小婷肛門，並來回抽動長達5至10分鐘，聲稱這是治療的一部分，期間小婷多次表示不舒服與不解，但蘇男仍未停手。之後又說要「矯正恥骨」，讓她躺下雙腿張開，然後撫摸她的陰部，並問她「舒不舒服」，這時小婷才意識到這根本不是正常治療。

事後，小婷有將此事告訴男友，男友建議她報警，但因恐懼與羞恥感選擇隱忍，直到7年後，受「#MeToo」運動的影響，並在心理諮商過程中逐步釐清自身遭受侵害的事實，才決定向警方報案。

法院審理期間，蘇男否認犯罪，辯稱其行為為正當治療，表示「調整尾椎本來就要把手指伸進肛門」，並聲稱自己有先告知小婷，也獲得她的同意。他還說：「在調整尾椎後，手上會沾染病人的排泄物，所以不可能再去摸她的陰部。」

但小婷駁斥，指稱蘇男雖經她同意用手指侵入肛門治療，她當下感到不舒服跟蘇男說，他還露出噁心的表情，說「我老婆這樣很舒服，像是高潮一樣，妳怎麼會覺得不舒服？」

高雄地院法官認定，小婷的證詞前後一致，沒有矛盾，且她並未誇大細節，可信度高。另蘇男的手法明顯超出一般民俗療法的範圍，偽裝成「治療」，讓小婷誤以為這是醫療行為，強制性交犯行明確，依強制性交罪判處蘇男有期徒刑4年6個月，全案仍可上訴。