歐洲「3萬人小國」對美關稅僅10％！　企業想遷址避稅

▲聖馬利諾位於義大利東北部，面積約61.2平方公里，居民約3萬多人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

位於義大利境內的「國中之國」聖馬利諾（San Marino）近期在美國總統川普的關稅政策下，意外成為國際焦點。根據聖馬利諾官方證實，美國目前僅對該國徵收10%的最低稅率，這項「優待」也讓許多義大利與歐洲企業開始評估，能否遷址到聖馬利諾來避稅。

聖馬利諾外交部長貝卡利（Luca Beccari）4日在記者會中指出，聖馬利諾已透過美國駐佛羅倫斯領事館確認，美國對聖馬利諾共和國適用的關稅稅率目前是10%。川普於2日宣布全球課徵對等關稅後，歐洲股市大幅下跌，而與歐盟各國被課徵20%關稅相比，聖馬利諾僅被課徵10%，意外成為避稅天堂。

聖馬利諾位於義大利東北部，面積約61.2平方公里，居民約3萬多人。

當地媒體報導，川普宣布新關稅措施後，聖馬利諾商會接到大量來自義大利及全歐洲的企業詢問，了解如何在聖馬利諾設立公司以適用10%的關稅優惠。

然而，面對外界熱議，聖馬利諾政府保持謹慎態度，財政與預算國務秘書加蒂（Marco Gatti）強調，當局正全面審慎分析全球貿易趨勢，「任何可能因關稅變動而引發的投資興趣，我們都會從可行性與經濟影響層面仔細評估，尤其我們的經濟與義大利及歐盟關係緊密。」

不只官方審慎觀察，當地業界也持保留態度。商會主席切凱提（Denis Cecchetti）提醒，事情並不如想像中簡單，聖馬利諾正進行融入歐盟「關係國家」（associated country）的程序，未來情況可能會變。

產業協會秘書長瓦尼尼（William Vagnini）也表示，即使關稅降至10%，對企業而言依然是一筆支出，更擔心如果未來歐盟與義大利產品被課徵高達20%的關稅，恐怕會重創聖馬利諾的主要貿易關係。