　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲「3萬人小國」對美關稅僅10％！　企業想遷址避稅

▲▼聖馬利諾位於義大利東北部，面積約61.2平方公里，居民約3萬多人。（圖／路透）

▲聖馬利諾位於義大利東北部，面積約61.2平方公里，居民約3萬多人。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

位於義大利境內的「國中之國」聖馬利諾（San Marino）近期在美國總統川普的關稅政策下，意外成為國際焦點。根據聖馬利諾官方證實，美國目前僅對該國徵收10%的最低稅率，這項「優待」也讓許多義大利與歐洲企業開始評估，能否遷址到聖馬利諾來避稅。

聖馬利諾外交部長貝卡利（Luca Beccari）4日在記者會中指出，聖馬利諾已透過美國駐佛羅倫斯領事館確認，美國對聖馬利諾共和國適用的關稅稅率目前是10%。川普於2日宣布全球課徵對等關稅後，歐洲股市大幅下跌，而與歐盟各國被課徵20%關稅相比，聖馬利諾僅被課徵10%，意外成為避稅天堂。

聖馬利諾位於義大利東北部，面積約61.2平方公里，居民約3萬多人。

當地媒體報導，川普宣布新關稅措施後，聖馬利諾商會接到大量來自義大利及全歐洲的企業詢問，了解如何在聖馬利諾設立公司以適用10%的關稅優惠。

然而，面對外界熱議，聖馬利諾政府保持謹慎態度，財政與預算國務秘書加蒂（Marco Gatti）強調，當局正全面審慎分析全球貿易趨勢，「任何可能因關稅變動而引發的投資興趣，我們都會從可行性與經濟影響層面仔細評估，尤其我們的經濟與義大利及歐盟關係緊密。」

不只官方審慎觀察，當地業界也持保留態度。商會主席切凱提（Denis Cecchetti）提醒，事情並不如想像中簡單，聖馬利諾正進行融入歐盟「關係國家」（associated country）的程序，未來情況可能會變。

產業協會秘書長瓦尼尼（William Vagnini）也表示，即使關稅降至10%，對企業而言依然是一筆支出，更擔心如果未來歐盟與義大利產品被課徵高達20%的關稅，恐怕會重創聖馬利諾的主要貿易關係。

▲▼ 川普宣布對等關稅稅率。（表／記者陳宛貞製）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美富豪喊話「快囤貨」！她急清空購物車　紐約人砸10萬掃貨
友人不玩股、不看新聞「開心出國玩」　大票愣：這才最可怕
林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷
巴紐6.9地震約11顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑
「3萬人小國」對美關稅僅10％！　企業想遷址避稅
快訊／林昀儒4比1擊潰日本17歲新星　挺進仁川賽4強
實測珍奶泡麵！他加「兩匙奶粉」驚呆　曝口感：涮嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡塞　網驚：那是平民開齋節

美富豪喊話「快囤貨」！她急清空購物車　紐約人砸10萬掃貨

歐洲「3萬人小國」對美關稅僅10％！　企業想遷址避稅

赴泰旅遊注意！　5／1起入境前先上網填「電子入境卡」

川普關稅「全面進攻」中國？東南亞淪重災區　竟又重挫北京

中國女美簽逾期「拘留中輕生亡」　陳屍邊境巡邏站2小時無人知

川普嗆「敢退出就有麻煩」！　澤倫斯基鬆口：最快下周達成礦產協議

川普關稅打到自家！　全球第4大車廠宣布「裁撤美國5廠900員工」

快訊／向川普展現誠意！　柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

金融時報：吳釗燮、林佳龍訪美　與川普政府會談

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡塞　網驚：那是平民開齋節

美富豪喊話「快囤貨」！她急清空購物車　紐約人砸10萬掃貨

歐洲「3萬人小國」對美關稅僅10％！　企業想遷址避稅

赴泰旅遊注意！　5／1起入境前先上網填「電子入境卡」

川普關稅「全面進攻」中國？東南亞淪重災區　竟又重挫北京

中國女美簽逾期「拘留中輕生亡」　陳屍邊境巡邏站2小時無人知

川普嗆「敢退出就有麻煩」！　澤倫斯基鬆口：最快下周達成礦產協議

川普關稅打到自家！　全球第4大車廠宣布「裁撤美國5廠900員工」

快訊／向川普展現誠意！　柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

金融時報：吳釗燮、林佳龍訪美　與川普政府會談

34E豪乳泰女來台接客　老司機暴動！生意太好2天就被抓

通勤族最愛5款精品大包盤點！Tod's書頁包、Gucci Softbit打造鬆弛感必收

韓星破天荒福利！ROCKY陪吃烤肉、一對一合照　票價最貴8000元

剋星！道奇面對費城人10戰8敗　盧薩多7局無失分：生涯最佳戰役

甲狀腺癌初期無感！醫示警別輕忽「良性結節」：濾泡癌診斷困難

北市公車一天3件急煞意外　交通局：培訓駕駛防制

日本餐廳貼「外語能力圖」2語言0％！　一票人狂笑：好誠實

北市捷運站多走500米「房價貴7%」　信義、文山差最大

川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡塞　網驚：那是平民開齋節

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

國際熱門新聞

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

美商務部長再批「台灣搶走晶片產業」

即／柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

澤倫斯基：最快下周與美國達成礦產協議

更多熱門

相關新聞

反擊對等關稅！陸6商會籲各國聯手反制

反擊對等關稅！陸6商會籲各國聯手反制

為了反擊美國的「對等關稅」，中國大陸4日下午宣布向美國所有進口商品加徵34%關稅。大陸醫藥保健品進出口商會、機電產品進出口商會、食品土畜進出口商會在內的6家商會5日也分別發出聲明，呼籲全球各國的聯手反制。

台灣迎戰美國高關稅政策　學者：談判應有「4重點」積極但不著急

台灣迎戰美國高關稅政策　學者：談判應有「4重點」積極但不著急

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事

川普揮關稅重拳　專家：不利中國經濟成長與抗通縮

川普揮關稅重拳　專家：不利中國經濟成長與抗通縮

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

關鍵字：

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞聖馬利諾

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面