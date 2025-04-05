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台灣迎戰美國高關稅政策　學者：談判應有「4重點」積極但不著急

▲美國總統川普日前宣布對多個國家祭出對等關稅政策。（圖／路透社）

▲美國總統川普日前宣布對多個國家祭出對等關稅政策。（圖／路透社）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院經貿辦公室總談判代表楊珍妮昨日表示，美國對台加徵32％稅率，未實際反映台美經貿互補的結構，未來將朝降低對等關稅、限縮範圍為談判目標。對此，中華經濟研究院院長連賢明今（5日）指出，台灣談判時，應避免與美國對抗、針對美方關切議題推動結構性改革、關注豁免項目的爭取，以及爭取公平競爭的區域性待遇，此外，現階段應積極與美方溝通，但不急著把牌打出去。

美國總統川普日前公布對等關稅政策名單，台灣也遭課增32％關稅，勢必對產業帶來衝擊。楊珍妮昨日表示，32％關稅的設定，未實際反映台美經貿結構的互補性、台美高科技戰略的夥伴關係，以及台美雙方貿易平衡的合理性，未來在談判時，將朝降低對等關稅、限縮範圍為目標。

針對政府將與美方著手關稅談判，連賢明則指出，在談判的時機上面，他和外界看法並不盡相同，許多學者都已建議川普個性好大喜功，喜歡萬國來朝，越早談對台灣越好，但他覺得要早掛號，但不見得提早談判。

連賢明說明，主要是這場關稅大戰才開始，幾個比較大的經濟體，中國、加拿大都宣布提高美國產品關稅，後續歐盟、澳洲很可能也會加入，一旦這些大型經濟體加入關稅大戰，對川普政府的壓力不言可喻。

連賢明點出，目前美國股市已經下跌超過4000點，共和黨議員也放炮期中選舉會慘輸，還有一堆科技廠商對政府在沒有任何諮商下，就亂宣告對等關稅的情境相當不滿，後續的商界反彈可想而知。

「全世界市值最高的APPLE兩天就跌了三千億美金以上，可想像這周末會有多少遊說團體在華府抗議對等關稅，台灣可善用這些科技業的遊說勢力，替台灣的電子業談一個好價碼。」

連賢明認為，以目前川普政府的行政準備，一旦對等關稅上路，一定是亂七八糟，民怨大幅升高，他建議政府積極去溝通，但不需要先把牌打出去，客觀環境對川普主導對等關稅一切不見得那麼有利。不過，連賢明也提醒，這些都僅是個人看法，他也不認識川普政府中的任何人，所以大家參考就好。

至於，未來台美若開啟談判，應如何定調主軸與路線？連賢明表示，台灣在應對與談判時，應「避免與美國對抗」，台灣不應試圖與美國進行對等報復，儘管可在言辭上表達對美國課徵不合理關稅的不滿，但切勿仿效中國提高對美國產品的關稅，更不應以限制半導體出口作為談判籌碼。

連賢明說明，無論是經濟規模、對美順差，或整體國家安全的重要性，台灣皆無法與美國對等叫牌，尤其川普總統個性強烈、好惡分明，對於不滿與挑戰常有強烈回應，貿然喊價將可能導致不利結果。

連賢明再指，談判要「針對美方關切議題推動結構性改革」，由於美國長期對台灣的貿易結構存有不滿，例如，農產品市場准入、車輛關稅與服務業開放等問題，均已列入其年度貿易評估報告。

連賢明表示，台灣應視此為契機，主動進行改革，特別是針對美方關切項目推動制度調整，並藉此為未來加入CPTPP鋪路。此外，連賢明點出，談判要「關注對等關稅中，豁免項目的爭取」。

連賢明說，在WTO架構下，多數電子產品因ITA協議而享有免稅待遇，這使得目前台灣對美出口商品中約75%無需繳納關稅，然而，川普政府所推動的對等關稅為求快，制度採取以「國家」為單位徵稅，忽略產品多為中間財的特性。

連賢明強調，未來細節尚未明朗，預計相關規定將於五月實施，在此背景下，台灣應主張電子零組件的特殊性，爭取豁免或較低稅率待遇，此舉不僅對出口導向型產業有重大影響，也可降低美國消費者的通膨壓力，例如，若iPhone售價因關稅上漲100至200美元，將對川普政府形成政治壓力。

連賢明還提到，談判也要「爭取公平競爭的區域性待遇，而非幻想特殊優惠」，台灣不應預期因美台友好即可獲得零關稅或最低稅率待遇，談判重點應放在確保台灣與日本、韓國等同類型競爭國擁有相近稅率，避免台灣在全球供應鏈中失去競爭優勢。

最後，連賢明表示，台灣在AI產業硬體供應鏈中扮演關鍵角色，若課徵過高關稅，不僅損害台灣利益，也將提高美國AI產業發展成本，對美國自身長期競爭力不利。

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