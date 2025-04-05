曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

▲美國總統川普日前公布對等關稅政策名單。（圖／路透）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國長年與許多國家呈現貿易逆差的局勢，美國總統川普為此提出對等關稅政策，對相關國家課增10％至50％不等的關稅，台灣則是32％，高於鄰國日本與南韓。對此，中華經濟研究院院長連賢明今（5日）分析，川普心目中大概是以20％作為計算，所以，台灣這次談判的稅率目標應該是將關稅降到20-25%，跟日本或南韓差不多的水準。

連賢明表示，川普政府發布對等關稅已經兩天了，不論是關稅計算的公式多麼不合理，譬如已經有一個哈佛經濟學家出來說這個公式裡面的參數是錯的，高估了對等稅率大概四倍，但很現實的就是台灣在公式下就是32%。

連賢明說明，雖然這稅率和去年AI產業大出超很有關係，台灣高於日韓也的確不合理，只是事已至此，多抱怨也沒有太大用處，不過，川普政府也留下一個伏筆，對等關稅應該還有一個星期才會實施，中間的空檔就是給大家來談判。

因此，連賢明認為，與其花時間抱怨美國對台灣不好，不如多想想怎麼談判來降低這稅率，至於，台灣要怎麼和川普政府談判? 連賢明點出，首先要先知道川普政府的底線在哪。

連賢明指出，他綜合川普上任後的財政部長 (Scott Bessent) 和商業部長 (Howard Lutnick) 在不同地方的專訪，川普希望透過這個關稅來彌補下半年所得稅能延長減稅。

根據估算，連賢明說，延長減稅預估四年會造成高達二兆美元的赤字，也就是說，這次關稅除了希望刺激外國廠商到美國的投資外，實質上還希望能創造五千億左右的稅收。

若以美國去年三兆三千億的進口金額來看，連賢明認為，這個關稅的平均稅率要到15%左右，這也解釋為什麼美國目前所公布的對等稅率，最低就是10%，許多貿易夥伴則給予20-50%不等的稅率。

連賢明斷言，有幾個理由，可以相信川普政府希望主要貿易夥伴稅率是20%左右，首先，川普上任後的多次提高關稅，在鋼鋁、汽車產業等，多半都以25%作為基準。

再者，連賢明提到，這次的對等關稅中，最有可能和美國對幹的歐盟，所給予的稅率也是20%；川普個人最鐵的盟邦以色列，所給予的對等稅率也是在17%。

最後，連賢明表示，從他個人的判斷來看，除了中國以外，川普對前二十大出超貿易國，心目中大概是以20%作為計算，所以，台灣這次談判的稅率目標應該是將關稅降到20-25%，跟日本或南韓差不多的水準。