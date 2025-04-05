川普揮關稅重拳　專家：不利中國經濟成長與抗通縮

▼關稅戰恐導致大陸消費持續低迷。（圖／CFP）



文／中央社

美國總統川普繼今年2、3月對中國銷美商品加徵20%關稅後，4月2日宣布再課34%對等關稅，分析師指出，新關稅有如一記重擊，將破壞中國經濟成長和對抗通貨緊縮的努力。

路透社報導，中國一位戶外家具製造業者去年7月在越南設立一家工廠，原本希望規避美國對中國祭出的更高關稅。如今，華府對越南和其他國家課徵對等關稅，他正在考慮關閉這間工廠。

他說道，「我做的所有這一切都是徒勞無功」，對外貿易將成為「利潤非常微薄」的事業，就像需求疲軟的中國市場一樣。

中國每年銷美商品的出口額超過4000億美元（約新台幣13兆2480億元），全球沒有任何國家能與之相提並論。

川普祭出對等關稅，打擊到中國出口商減緩貿易戰影響的兩大主要策略核心，也就是將部份生產遷往國外，以及提高對美國以外市場的銷售。

這項全面關稅將對全球需求造成長遠的衝擊。中國比任何國家都更容易受到全球貿易萎縮風險影響，從去年經濟成長大幅依賴約1兆美元貿易順差就可見一斑。

中國開源證券公司預估，新一輪關稅可能使中國對美出口下滑30%、總出口滑落4.5%以上，並拖累經濟成長率1.3個百分點。

中國杭州瀧韜資產管理公司經理袁玉瑋指出，「這是對中國展開的全面封鎖」，他表示看多黃金，而且正在做空港股和陸股。

川普去年11月贏得第2個美國總統任期以前，許多中國製造商已將部份生產線遷至東南亞和其他地區。如今，他們在越南和泰國設立的工廠須分別面對46%與37%對等關稅，其他地區的廠房也面臨至少10%關稅。

在新一輪關稅登場前，中國製造商的全球團隊已在亞洲、拉丁美洲及其他地方競奪新出口市場。現在這些經濟體正遭受關稅打擊，可能因此降低購買力以及對中國商品的需求。

香港大學金融學講座教授陳志武強調：「這會使經濟成長5%的目標無法實現，中國難以在短期內擺脫通貨緊縮局面。這一輪新關稅肯定會使情況變得更糟。」