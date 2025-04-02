基隆2街友酒後爆衝突！頭部連挨7拳打死人　國民法官重判無期徒刑

▲酒後失控成殺人犯！基隆街友鬥毆致死，國民法官重判無期徒刑。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆火車站南站廣場2024年7月發生一起命案！2名街友因口角衝突爆發肢體衝突，蔡姓街友持續揮拳重擊謝姓街友頭部，最終導致謝男傷重不治。基隆地檢署依《刑法》殺人罪起訴蔡男，案件由國民法官審理。基隆地院於今（2日）宣判，認定蔡男手段殘忍，犯後無悔意、無賠償，且長期放任酒癮不治，對社會具有高度危險性，判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

判決指出，蔡男與謝男皆為基隆車站南站的街友，於2024年7月6日凌晨3時7分許，在2樓廣場電梯口旁因故發生口角。衝突中，蔡男連續以右拳重擊謝男頭部7次，導致謝男倒地不起。

法院認定，蔡男明知頭部為人體重要部位，遭受重擊極易導致嚴重傷害甚至死亡，但仍於同日凌晨3時8分12秒至21秒間，徒手在短短9秒內7次重擊謝男頭部，造成顱骨骨折併顱內出血，最終致死。法院據此認定，蔡男的行為符合「殺人不確定故意」，構成殺人罪。

雖然目擊民眾陳男立刻報警，救護人員將謝男送往衛生福利部基隆醫院急救，但謝男在送醫前已無生命跡象，最終於同日12時53分不治身亡。

蔡男在偵查期間雖坦承傷害致死，但否認具有殺人不確定故意，並聲稱行凶前曾飲酒，且過去曾患精神疾病，企圖藉此減輕刑責。然而，法院依監視器影像、法醫解剖報告、相驗屍體證明書等證據，認定蔡男犯案時並無精神障礙或心智缺陷影響，並確實出於不確定殺人故意。

合議庭及國民法官審理後認為，蔡男僅因細小爭執，便單方面質問後徒手出重拳將被害人活活打死，手段殘忍，且犯後未表達悔意，也未與家屬和解或賠償，導致被害人死亡的結果無法挽回，對遺屬造成難以彌補的傷痛。

此外，蔡男過去曾有酒駕、失火等違法行為紀錄，顯示其對法律規範抱持藐視態度，且長期酗酒卻未積極戒治或尋求家庭支持，法院認定其為「社會不定時炸彈」，綜合各項因素，法官最終裁定蔡男無期徒刑，並褫奪公權終身。