他收1千拍抖音！誣女「吸毒當小三還搞詐騙」　新北男慘了

▲收錢拍片誹謗他人！新北男接單製作不實抖音影片，遭判刑3月。（圖／示意照與本案無關／達志影像／美聯社）

記者郭世賢／基隆報導

新北市一名葉姓男子，以每部影片300至1000元不等代價，接受委託拍攝指定內容影片，並上傳至個人抖音帳號供大眾瀏覽。2024年7月，葉男接獲客戶委託，製作誹謗魏姓女版主的影片，除上傳至自身抖音帳號外，更直接至對方版面張貼影片連結，魏女發現後憤而提告。基隆地方法院近日審結，認定葉男觸犯誹謗罪，判處有期徒刑3個月。

檢警調查，魏女疑似與他人發生糾紛，對方於是找來葉男拍攝抖音影片，內容包含指控魏女吸毒、介入他人感情及涉及詐騙等不實指控。魏女發現後，立即向台中市警察局第四分局提出加重誹謗告訴。

警方根據抖音帳號資訊，追查出居住在新北市的葉姓男子涉案，隨即通知其到案說明。葉男到案後坦承，確有一名身分不詳的客戶以1000元代價，委託其製作並上傳相關影片，同時要求將影片連結轉貼至魏女版面。檢方偵訊後，依涉嫌加重誹謗罪將葉男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

承審法官審理後認定，葉男與被害人素不相識，卻為牟取1000元報酬，製作散布不實影片誹謗他人，已構成誹謗罪，且未與被害人達成和解。考量葉男坦承犯行且無前科紀錄，最終判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，並沒收不法所得1000元。