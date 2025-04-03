行人被撞！求償251萬只獲賠16萬　法官曝原因：你沒走斑馬線

▲凌晨違規穿越馬路代價高！行人被撞反負主責，251萬求償僅判得16萬。（圖／示意照與本案無關／記者林東良翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市發生一起機車撞行人事故，劉姓行人因傷勢嚴重，向顏姓機車騎士求償醫療費、勞動力減損、精神撫慰金等共251萬元。不過，法院認定雙方皆有過失，行人未依規定走行人穿越道，而機車騎士也未注意車前狀況，依責任比例分擔，最終判決顏男須賠償16萬餘元。

判決書指出，事故發生於2023年10月22日凌晨2時，顏姓騎士駕駛機車行經基隆市某道路時，撞上徒步穿越馬路的劉姓行人。劉男傷勢嚴重，包括脾臟撕裂、右股骨骨折及多處擦挫傷，顏男則右肩挫傷。

劉男事後提告，向顏男請求醫療費、看護費、交通費、工作損失、醫療用品費，以及眼鏡與手機修復費等，另主張50萬元勞動減損與150萬元精神慰撫金，共計251萬元。顏男則認為賠償金額過高，請求法院依法裁定。

法院審理後認為，行人未走行人穿越道直接橫越馬路，而機車騎士也未保持警覺，雙方皆有過失。依責任比例分擔，行人須負擔70%責任，機車騎士則負擔30%。

法官表示，依據相關事證，劉男並無證據證明勞動能力受損，因此勞動減損賠償不成立，精神撫慰金則酌定為10萬元以下。最終認定醫藥費、精神撫慰金等求償53萬餘元合理，依30%過失比例計算，判決顏男賠償16萬餘元，其餘求償金額則不予支持。