新北鶯歌鳳祥公園大改造　鯨魚溜滑梯成親子新樂園

▲為維護自然環境與美化社區周邊，鶯歌區鳳祥公兒三公園內特別栽種台灣欒樹、黃連木、欖仁、樟樹等樹種，讓往來公園的市民們能享有自然遮蔭處所。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌區鳳祥公兒三公園經過市府全面改造，搖身一變成為當地熱門的親子休閒景點。這座佔地超過600坪的公園，以獨特的「藍色大鯨魚磨石子溜滑梯」為最大亮點，結合攀岩、攀爬網及安全礫石緩衝設計，讓孩子玩得開心又安全，吸引許多家長帶孩子前來放電。

鳳祥公園的鯨魚溜滑梯不僅造型吸睛，底部更採用礫石鋪面，能有效緩衝衝擊力，降低孩童玩耍時的風險。一旁的戲沙池特別選用不易沾黏的細礫石，並擺放廢棄輪胎，讓小朋友能發揮創意，堆疊、攀爬或設計遊戲。此外，公園還設有沙坑、攀爬架、傳聲筒及親子鞦韆等設施，滿足不同年齡層孩童的玩樂需求。

▲鶯歌區鳳祥公兒三公園最大的亮點即是園內藍色的大鯨魚造型的磨石子溜滑梯，外型十分受小朋友喜愛。

除了兒童遊樂區，公園也規劃體健設施，包括雙人肩關節康復器、浪板器、腹肌板及腰背按摩器等，讓銀髮族和成年人也能在此運動、舒展筋骨。園內更種植台灣欒樹、黃連木、樟樹等樹種，提供自然遮蔭，打造舒適的休憩環境。

新北市景觀處長林俊德表示，市府積極推動共融與全齡化公園改造，目前已完成221座特色公園，目標是讓每個年齡層的市民都能享受優質的公共空間。鳳祥公兒三公園從過去的工業區周邊綠地，成功轉型為兼具生態、休閒與遊樂功能的社區亮點，成為鶯歌居民日常放鬆的好去處。

▲兼顧不同年齡層居民的需求，公園內亦特別設置多種體能健身設施。

▲鶯歌區鳳祥公兒三公園的戲沙池採用細礫石，顆粒較粗，不易沾黏且容易清潔。