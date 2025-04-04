美國安局長遭拔官、副手被調職　川普開除多名國安官員

▲美國國家安全局局長霍格遭開除。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國參眾議院情報委員會成員等人透露，川普政府3日開除國家安全局局長兼網戰司令部司令霍格（Timothy Haugh），他的國安局文職副手諾伯爾（Wendy Noble）也遭調職。霍格被解僱是美國情報界重大變動，丟官原因尚待釐清。

CNN、華盛頓郵報等報導，國安局長職務將由網戰司令部副司令哈特曼（William Hartmann）代理，並由國安局執行主任湯瑪斯（Sheila Thomas）代理副局長。

官員透露，霍格與諾伯爾都沒有被告知撤職原因；諾伯爾外傳被調到國防部次長辦公室。在兩人遭解職的消息曝光之前，白宮國家安全會議（NSC）有多名成員被開除。

據信極右派人士盧默（Laura Loomer）3日曾與總統川普在白宮見面，要求弄走霍格。依據紐約時報的說法，川普聽完之後，下令國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）開除霍格。

霍格遭解僱一事讓情報官員措手不及。美國國防部尚未針對此事做出回應，白宮發言人也還沒證實這則消息，網戰司令部與國安局拒絕置評。

已知霍格並未涉及國安高層在加密通訊軟體Signal群組意外拉入美國大西洋月刊總編輯的事件，但在上周眾議院情報委員會聽證會上，霍格稱，使用Signal存在風險。

霍格在拜登任內被任命為國安局長與網戰司令，平時在公開場合態度謹慎，但據信與川普政府的國防部新領導成員格格不入。前官員透露，川普政府官員對霍格有戒心。

自從川普上任以來，多名軍方高層遭拔官，包括美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）及海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）等人。