尹錫悅被罷免「失去司法豁免權」！　老婆金建希也慘了

▲尹錫悅的妻子金建希也將面臨一系列司法指控。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓憲法法庭8名大法官一致通過由國會提出的尹錫悅罷免案，4日正式宣判總統尹錫悅免職。由於尹錫悅隨著被罷免失去總統司法豁免權，外界預測，檢方將會加速偵辦一系列他與妻子金建希的各項疑雲，包含內亂、貪腐等罪名，最重恐面臨無期徒刑。

根據《京鄉新聞》報導，南韓憲法法庭4日對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，通過國會提出的彈劾案，立即免職尹錫悅。受此影響，南韓必須在60天內舉行總統大選。隨著尹錫悅下台，他同時也失去總統在任期間享有的司法豁免權。

檢方預計會加快偵辦速度，調查尹錫悅的內亂、貪汙案以及其妻子金建希涉及的貪腐案。由於部分案件的偵查已進展到關鍵階段，檢方有可能在不久後就會正式傳喚尹錫悅與金建希接受調查。

當中進度最快的，莫過於被稱為「明泰均門」的醜聞。檢方懷疑政治掮客明泰均在2022年大選期間，曾將民調結果無償提供給尹錫悅及金建希夫婦，而兩人疑似以此為代價，干涉黨內在同年6月國會補選中的提名人選。明泰均2024年12月已被起訴，案件2025年2月轉交首爾中央地檢後，調查重心轉向多位執政黨重量級人士。

近來檢方更傳喚前非常對策委員長金鍾仁，針對金建希涉嫌干預選舉提名一事進行調查。由於本案涉及保守派陣營內部，包括多位可能角逐大選的重要人物，辦案單位希望能在正式進入大選模式前盡快結案。法律界普遍預測，檢方可能會依序傳喚金建希與尹錫悅，甚至傳出該案轉往中央地檢就是為了日後能順利傳喚前總統。

若相關指控成立，且檢方認為有滅證之虞，尹錫悅不排除面臨再度羈押的可能。同時，金建希也因捲入炒股案引發關注。儘管先前中央地檢曾以不起訴處理，但隨著上訴進展，目前首爾高檢正評估是否重啟調查，尤其涉案主嫌已全數被大法院定罪。

尹錫悅與金建希未來將面臨濫用權力、經濟犯罪以及干預選舉等一系列司法指控，尹錫悅的刑期恐將創下南韓歷任總統的新高。