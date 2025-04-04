美日韓外長關切「共軍環台軍演」！挺台入國際組織　籲停止破壞穩定

▲南韓外交部長趙兌烈、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及日本外務大臣岩屋毅舉行聯合外長會議。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北約（NATO）外長會議於比利時布魯塞爾登場，美國、南韓及日本三國外長3日也趁此機會，在當地舉辦三方會談，討論如何加強合作，同時發表聲明。三人對近期解放軍在台灣周邊舉行軍演表示關切，反對任何以武力或脅迫單方面改變現狀的行為，並且鼓勵和平解決兩岸問題。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部指出，南韓外交部長趙兌烈、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及日本外務大臣岩屋毅在會後發表的聯合聲明中表示，「對於挑釁行為，尤其是最近在台灣周邊進行的軍事演習表達關切，並呼籲停止這些加劇地區不穩定的行動。」聲明中雖未明確指出挑釁行為的主體，但被認為是在暗示中國大陸近日在台灣周邊進行的環台軍演。

聲明中同時強調維護台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵兩岸問題以和平方式解決，反對任何以武力或脅迫單方面改變現狀的企圖。此外，聲明中也重申了2月曾經提到的「支持讓台灣有意義地參與國際組織」。

三國外長強烈反對在南海及印太平洋地區任何非法海洋主張或單方面改變現狀的行為。聲明強調，「根據聯合國海洋法公約的國際法優先性，應維持自由且開放的印太平洋，並確保航行及飛航自由」。

此外，三國外長也歡迎美國、俄羅斯及烏克蘭之間的持續對話，並強調「為實現符合聯合國憲章中全面、公正且持久的和平，推動全面停火是必要步驟」。