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快訊／尹錫悅遭罷免！憲法法院「通過彈劾」　60天內須進行大選

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警闖入國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會彈劾停職。今（4）日上午，憲法裁判所（憲法法院）針對尹錫悅彈劾案進行裁決，全程開放媒體直播。依據判決結果，憲法裁判所通過彈劾案，確認將尹錫悅罷免下台。憲法裁判所認為，尹錫悅明顯背離憲法、違法情節重大，嚴重背叛國民信任。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所4日上午11時（台灣時間上午10時）在大審判庭，針對尹錫悅彈劾案進行判決，8名法官全員一致通過彈劾案，使尹錫悅成為南韓憲政史上繼2017年朴槿惠以後，第2位遭到罷免的總統，且必須立刻下台、要求在數天以內搬離位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。

依照南韓憲法規定，必須在60天以內實施總統大選，外界研判有可能在6月3日進行大選。

▲▼南韓總統尹錫悅13日出席憲法裁判所辯論。（圖／達志影像）

▲南韓憲法裁判所宣布，通過罷免總統尹錫悅。（圖／達志影像）

憲法裁判所代理所長文炯培指出，尹錫悅去年12月3日緊急宣布戒嚴，並不符合《戒嚴法》規定頒布戒嚴之要件。同時，文炯培也指出，尹錫悅要求派兵前往封鎖國會，已經明顯違反憲法，指控以政治性目的要求派兵，已經明顯違反軍隊的政治中立性之要求。

文炯培表示，尹錫悅身為總統，必須依照民主主義原則，與國回進行協商，然而尹錫悅卻反而將國會視為「排除」的對象，如此違反憲法與法律行為，嚴重構成對全國民眾的背叛行徑。

屆時，李在明將辭去共同民主黨黨代表一職，並立刻代表該黨投入選戰；至於現執政黨國民力量可能將陷入「群龍無首」的狀態，有聲望的參選人為勞動雇用部長金文洙、首爾市長吳世勳、大邱市長洪準杓、前黨代表韓東勳、國會議員安哲秀、前國會議員劉承旼。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

據悉，尹錫悅早年以「剛正不阿」的檢察官形象深入人心，先後送李明博、朴槿惠2名前總統入獄，並獲時任總統文在寅提攜，從首爾中央地方檢察廳檢察長升任為檢察總長，然而在檢警改革時與時任法務部長秋美愛陷入激烈矛盾，最後逐漸與文在寅鬧翻，並代表保守派政黨國民力量投入選戰。

不過，尹錫悅因上任以來支持率低迷，在國會選舉面臨「朝小野大」狀態，多名政府部門處長遭到國會發動彈劾，加上預算遭到大幅刪減。因此，尹錫悅去年12月3日晚間突然發布戒嚴，聲稱想要藉此警告共同民主黨等在野黨，期間有戒嚴軍硬闖國會，疑似計畫阻止國會議員發議停止戒嚴效力。

今年1月15日，因多次未回應傳喚要求，尹錫悅曾遭到高位公職者犯罪搜查處（公搜處）和檢警等闖入總統官邸逮捕，送進首爾看守所關押。

►跌落神壇的尹錫悅！從剛正檢察官到「戒嚴彈劾」　失言曝獨裁性格

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