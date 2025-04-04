台中動漫展登場！首日10萬人擠爆　天沒亮排隊搶獨家商品

▲台中動漫展登場，第一天吸引破十萬人潮。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中國際動漫節清明連假在台中烏日國際展覽館登場，此次展覽首度有手遊業加入，清晨5、6點，天未亮就吸引大批動漫迷排隊等著搶購獨家商品，第一天人潮擠爆會場，粗估突破10萬人，較去年成長3成，人潮甚至一路排到高鐵東路，主辦單位預估，今年可望吸引32萬人前往。

中華動漫出版同業協進會指出，廠商看好台中潛力，今年動漫節匯聚72家知名廠商約300個攤位聯合展出，有各知名動漫畫、小說與各式動漫相關周邊商品及首度參展的科幻末世手遊「錨點降覽」等，全是粉絲搶購商品，以致各攤位前都大排長龍。

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▲今年動漫節匯聚72家知名廠商約300個攤位聯合展出，也有漫迷精心cosplay前往。（圖／記者游瓊華攝）



此外，各家業者也這次展覽卯足全力推出優惠折扣、獨家商品及套書、精品與福袋等，以滿足愛動漫的粉絲們；舞台區也有10場活動接續登場名師、日本知名歌手、偶像團體輪番上陣表演。

特別的是，活動也與台中捐血中心攜手合作，號召動漫迷一同響應公益！活動期間，每日上午10:00至下午5:00，凡於臺中國際展覽館入口旁的捐血車成功捐血，即可獲得限量動漫周邊好禮，讓熱愛動漫的粉絲們在貢獻愛心同時，也能帶回獨家收藏品。