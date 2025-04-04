高鐵雙數車廂座位比單數多「自由座要搶第10節」　官方解答了

▲高鐵雙數車廂座位比單數車廂多。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

清明連假尖峰高鐵自由座車廂爆滿，網傳搭自由座可鎖定第10節車廂比較容易有座位，主要是雙數車廂座位比單數車廂多。高鐵公司官方也解答了，指單數車廂因設置廁所，座位數比較少，搭自由座可先查詢官網「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況避免久候。

高鐵清明連假尖峰一位難求，連自由座也擠爆，甚至外溢到對號座車廂。高鐵自由座車廂大多為第9節或第10節到12節不等，也有部分列車最多有高達8節自由座車廂，網傳搭高鐵自由座可以鎖定第10節車廂，主要是座位數較多，或遇到全車自由座列車時，可搭第2、4、8和第10節等車廂，主要是高鐵雙數車廂座位比單數車廂多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據高鐵公司官網公布，第1節車廂座位最少，僅63個座位；第12車自由座車廂也僅68個座位，其餘單數車廂譬如第9節或第11節則皆為85個座位，雙數車廂譬如第8節或第10節等，則有96個座位。

高鐵公司也證實，雙數車廂座位比單數車廂座位多。高鐵表示，高鐵奇數車廂包括1、3、5、7、9、11節等，因設置廁所，另1、12車廂設置駕駛艙，故座位數較少。

▲高鐵雙數車廂座位比單數車廂多。（示意圖／資料照）

針對自由座聰明搭法，高鐵公司也建議，搭乘自由座的旅客前往車站前，可先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。高鐵公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，節省寶貴時間。



高鐵公司強調，針對旅運需求較高時段，高鐵也視狀況擴大自由座運能，配置8節自由座車廂包括1~3車及8~12車，加強服務自由座旅客。