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弟帶不明行李箱回家！兄全程錄影「原封送警局」　赫見千包毒品

記者許權毅／台中報導

台中市一名黃男發現27歲的弟弟行為異常，將裝有不明物的行李箱帶回家，哥哥看過監視器後，直接全程錄影，並將行李箱帶至警局，發現裡頭有千包毒咖啡包。員警正好在偵辦此案，以誘捕方式抓到黃男，地院近日將黃的弟弟判處5年徒刑。

▲哥發現弟帶不明行李箱回家　全程錄影「原封送警局」赫見千包毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名黃姓哥哥發現弟弟有異狀，帶不明行李箱回家，直接錄影送警局，打開有千包毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

檢警查，一名綽號「統一」的男子與黃男共同販售混合式毒咖啡包，去年分別向邱女、呂男販售各6包、12包，並且由黃男抽取400、800元報酬，聯繫則都是透過「統一」。5月間，員警掌握情資，並喬裝買家與「統一」聯繫，要求購買6包毒咖啡包，順利釣出黃男，並在其車上查獲4百多包毒咖啡包。

▲哥發現弟帶不明行李箱回家　全程錄影「原封送警局」赫見千包毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

▲黃男遭地院判處5年徒刑。（圖／記者許權毅翻攝）

黃男哥哥也發覺弟弟有異常，調閱監視器後，發現弟弟將兩只黑色行李箱帶回家，直接錄影蒐證，全程錄著影「原封不動」將東西帶至第五警分局，由員警打開後，發現竟有1089包毒咖啡包，全案扣得1623包毒咖啡包。

警方追查，販毒集團成員以暗語溝通，使用「家1550」及「家1100」表示家中毒品數量，「長生37」疑為毒品藏匿地點，「行李箱」則指毒品存放處。此外，對話中更以「熊」、「美國國旗」、「蘋果」等圖示代表買家毒品訂購數量，這些巧妙的代號設計，原本是為了躲避警方追蹤，沒想到還是被警方識破。

▲哥發現弟帶不明行李箱回家　全程錄影「原封送警局」赫見千包毒品。（圖／記者許權毅翻攝）

▲檢警查出，黃男之上手為一名綽號「統一」男子，雙方以代號溝通。（圖／記者許權毅翻攝）

全案警詢後，將黃嫌依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。黃男還向檢方說，販毒生意只做了一個月，還沒拿到錢，集團說可月領7至8萬。台中地方法院審理後，結果近日出爐，判處有期徒刑5年。

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