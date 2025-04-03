　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵遇地震班次大亂！列車靜止畫面曝　旅客卡月台90分鐘

▲▼受地震影響，台灣高鐵列車緊急停駛。（圖／翻攝自Threads／taifan422）

▲受地震影響，台灣高鐵列車緊急停駛。（圖／翻攝自Threads／網友taifan422授權）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明連假首日，不少民眾陸續返鄉及出遊，但中午台南發生規模4.9地震，截至下午2時，高鐵仍有不少列車延誤，造成班次大亂。有民眾表示，首次在高鐵月台卡了90分鐘。也有民眾指出，原先12時48分的列車，直至下午2時才進站。

今日受台南規模4.9地震影響，高鐵共有2班營運列車停車，且此次地震部分路段達3級告警，需依程序進行路線土木設施巡檢，不少列車也因此延誤。由於今天為連假首日，高鐵運行班次原先就較平日增加，受地震影響的班次也明顯增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有民眾表示，今天預計搭乘高鐵南下，遇上地震已延誤1個多小時，原先12時35分列車直至下午1時50分才發車；另有民眾指出，原先12時48分的列車，直至下午2時才進站。

在 Threads 查看


高鐵公司指出，為紓解清明連假期間台中站北上搭車人潮，已於中午12時50分及下午1時30分，於台中站加開2班全車自由座北上列車。

高鐵公司表示，基於安全考量，路線土木設施巡檢為例行程序，已於下午2時35分完成巡檢作業，並解除全線速限。惟受巡檢期間多班次列車依安全速限、降速運轉影響，各車次列車正依照實際運轉調度狀況，逐步恢復正常運轉。

高鐵公司也說，已於車站及列車加強對旅客廣播，同時提供飲用水及麵包讓旅客取用。因地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，此次延誤不適用延遲退費規定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅戰「大採購先延後」　她預測：半年後買什麼都便宜
面對川普關稅束手無策　國民黨團要求卓榮泰速赴立院專案報告
快訊／中橫便道落石坍方！　恐怖畫面曝光
半導體逃過？「1科技產品」衝擊仍大：要漲價了
川普課32%關稅　彭博：台灣GDP恐萎縮3.8%
快訊／李珠珢、對戰兄弟吸票　悍將主場賽前即完售
高鐵列車靜止班次大亂！　旅客卡月台90分鐘
少女激戰堂哥！　乾爸驚見兩人裸露同床
快訊／柯文哲出院！上銬雙手緊握　坐輪椅畫面曝　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／中橫便道落石坍方！恐怖畫面曝光　下午開放班次全停開

川普關稅戰「大採購可先延後」　她預測：半年後買什麼都便宜

台鐵鳴日號列車花蓮入庫脫軌　正線行車正常、無人受傷

高鐵遇地震班次大亂！列車靜止畫面曝　旅客卡月台90分鐘

日籍婦人來台旅遊慘遭貨車奪命　民團批「國恥」：非單一個案

32%關稅「公司小店無一倖免」　媒體人見前10名：臉書不被灌才有鬼

台南規模4.9地震　氣象署曝民眾感受強烈原因

國道3起追撞「最長回堵3公里」　下午8地雷路段恐再塞

LIVE／規模4.9地震「12縣市有感」　氣象署最新說明

台南規模4.9地震屬獨立事件　氣象署：3天內恐還有餘震

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

快訊／中橫便道落石坍方！恐怖畫面曝光　下午開放班次全停開

川普關稅戰「大採購可先延後」　她預測：半年後買什麼都便宜

台鐵鳴日號列車花蓮入庫脫軌　正線行車正常、無人受傷

高鐵遇地震班次大亂！列車靜止畫面曝　旅客卡月台90分鐘

日籍婦人來台旅遊慘遭貨車奪命　民團批「國恥」：非單一個案

32%關稅「公司小店無一倖免」　媒體人見前10名：臉書不被灌才有鬼

台南規模4.9地震　氣象署曝民眾感受強烈原因

國道3起追撞「最長回堵3公里」　下午8地雷路段恐再塞

LIVE／規模4.9地震「12縣市有感」　氣象署最新說明

台南規模4.9地震屬獨立事件　氣象署：3天內恐還有餘震

反對絕美東海岸線蓋整排風機　黃建賓：別破壞大家熟悉的台東

男女夜店貼臉跳舞「驚見鹹豬手」　淫賊趁亂襲陰辯沒進去

川普祭對等關稅衝擊全球　趙怡翔提因應三部曲：仍有機會改善

國6國姓隧道廂型車失控打滑！3車連環撞　水箱罩黏前車屁股

弟帶不明行李箱回家！兄全程錄影「原封送警局」　赫見千包毒品

全球瘋玩「AI吉卜力」！　宮崎駿長子發聲：父親無可取代

高科技評估調查　太魯閣國家公園擬花30億分區分期重建

爽換新工作「1情況」卻尷尬了！他怕房貸出問題　釣出過來人

預告川普課台32%關稅只是起點　江啟臣要賴清德召開國是會議

戴培峰回顧羅戈12強套路難預測　搭檔魔力藍「江坤宇最大威脅」

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

生活熱門新聞

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

夫妻入住礁溪老爺酒店700次　網喊羨慕

快訊／11:47台南官田區規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

32%關稅「公司無一倖免」　羅友志：怎麼忙

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

花蓮規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403」

群組內宣傳罷免　他被踢：台灣沒救了

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9地震

好市多「電子掃卡」要補拍照　會員怨麻煩

打鐵健身「公告短短5天就倒閉」！會員錯愕

18張照片看神豬變成「一幅畫」

更多熱門

相關新聞

台南規模4.9地震　氣象署曝民眾感受強烈原因

台南規模4.9地震　氣象署曝民眾感受強烈原因

今天中午台南官田發生規模4.9地震，地震深度7.3公里，最大震度4級，中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，初步判斷為獨立事件，因為深度較淺，民眾感受強烈。根據過去10年地震規模統計，規模5以上地震每年平均有45起，台灣地震活動本來就頻繁，目前沒有異常地震活動趨勢。

台南規模4.9地震屬獨立事件　氣象署：3天內恐還有餘震

台南規模4.9地震屬獨立事件　氣象署：3天內恐還有餘震

台南規模4.9地震　高鐵緊急停車巡檢恐延誤

台南規模4.9地震　高鐵緊急停車巡檢恐延誤

台南規模4.9地震　台鐵斗南至岡山降速行駛

台南規模4.9地震　台鐵斗南至岡山降速行駛

全中運開幕典禮猶如大型演唱會開放索票半小時一空

全中運開幕典禮猶如大型演唱會開放索票半小時一空

關鍵字：

台南地震高鐵

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面