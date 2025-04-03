高鐵遇地震班次大亂！列車靜止畫面曝　旅客卡月台90分鐘

▲受地震影響，台灣高鐵列車緊急停駛。（圖／翻攝自Threads／網友taifan422授權）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明連假首日，不少民眾陸續返鄉及出遊，但中午台南發生規模4.9地震，截至下午2時，高鐵仍有不少列車延誤，造成班次大亂。有民眾表示，首次在高鐵月台卡了90分鐘。也有民眾指出，原先12時48分的列車，直至下午2時才進站。

今日受台南規模4.9地震影響，高鐵共有2班營運列車停車，且此次地震部分路段達3級告警，需依程序進行路線土木設施巡檢，不少列車也因此延誤。由於今天為連假首日，高鐵運行班次原先就較平日增加，受地震影響的班次也明顯增加。

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有民眾表示，今天預計搭乘高鐵南下，遇上地震已延誤1個多小時，原先12時35分列車直至下午1時50分才發車；另有民眾指出，原先12時48分的列車，直至下午2時才進站。



高鐵公司指出，為紓解清明連假期間台中站北上搭車人潮，已於中午12時50分及下午1時30分，於台中站加開2班全車自由座北上列車。

高鐵公司表示，基於安全考量，路線土木設施巡檢為例行程序，已於下午2時35分完成巡檢作業，並解除全線速限。惟受巡檢期間多班次列車依安全速限、降速運轉影響，各車次列車正依照實際運轉調度狀況，逐步恢復正常運轉。

高鐵公司也說，已於車站及列車加強對旅客廣播，同時提供飲用水及麵包讓旅客取用。因地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，此次延誤不適用延遲退費規定。