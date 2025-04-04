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去年地震多！禮儀業者曝「掃墓注意1狀況」　要盡快處理

▲▼清明節 掃墓 慎終追遠 納骨塔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲清明節掃墓。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

這幾天是掃墓高峰期，命禮儀業者小冬瓜提醒，因為去年地震頻繁，民眾可以多注意親人的骨灰罐是否被位移了，如果有的話，建議要與家人們商量一下，該如何把骨灰罈放回正位很重要。另外，掃墓時也須注意一些禁忌，民俗專家廖大乙指出，離開時千萬不要說「再見」，而是應該直接轉身離開。

命禮儀業者小冬瓜在臉書表示，由於台灣去年地震頻繁，民眾在掃墓時，建議可以觀察親人的骨灰罐的位置，有沒有出現明顯的位移，有的話，家人們要好好商量「該如何把骨灰罐放回正位」。

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事實上，小冬瓜之前就建議，不要在本周清明節才去掃墓，因人潮很多，難免會影響祭拜的品質，反而避開人潮去祭拜，能讓家人之間凝聚情感體驗更好。

同時，小冬瓜提到，如果家人是被安置在大型的納骨塔的話，或許會有提供接駁車的服務，若民眾願意改搭大眾交通運輸工具，如此一來就能避免每年清明大塞車的問題。

另外，今年掃墓也要注意一些禁忌，民俗專家廖大乙指出，今年有兩個立春和兩個農曆六月，形成罕見的「雙春閏月逢青蛇」，這種情況約180年才會出現一次，特別需要注意相關習俗和禁忌。清明節通常落在西曆4月4日至6日，許多人會選在這段時間掃墓、祭拜祖先，以表達孝心與敬意。不過，由於掃墓屬於陰陽交會的傳統習俗，仍須謹慎遵循相關禁忌。

例如，無論是在納骨塔或墓地，言行舉止都應特別注意，避免觸犯禁忌。特別需要留意的是，離開時千萬不要說「再見」，而是應該直接轉身離開，以免無形中招來「好兄弟」跟隨回家。此外，有些人並不適合參與掃墓，像是80歲以上的長輩、幼童、孕婦、體質較虛弱者及女婿，這五類人因為氣場較弱或身分特殊，建議盡量避免參加。

廖大乙提到，2025年是乙巳蛇年，五行屬木，由於清明掃墓與喪禮一樣屬於陰陽交界的場合，因此生肖屬蛇、虎、猴、豬的人今年特別需要謹慎，因為氣場相對較弱、運勢較低，容易受到影響。若無法避免前往掃墓，建議選擇上午陽氣較盛的時段，以降低觸煞風險。

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