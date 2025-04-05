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清明掃墓上香拜祖先被煙嗆到　陸男一檢查罹肺炎

記者黃翊婷／綜合報導

中國近日有一則消息受到網友正反意見熱議，浙江省麗水市一名阿伯3年前在清明節返鄉祭祖，上香時突然被煙嗆了一下，後來咳嗽加劇才去醫院檢查，沒想到竟然檢查出罹患肺癌，讓他忍不住直呼「多虧老祖宗」，否則他也不知道要拖多久才會發現自己已經生病了。

香,拜拜,祭祀,廟宇,宗教,迷信,風水,改運（示意圖／CFP）

▲阿伯掃墓被煙霧嗆到，意外發現自己罹患肺癌。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據陸媒《中國藍新聞》報導，該名阿伯是在3年前的清明節從巴黎返回中國掃墓祭祖，但在為祖先上香時，他突然被煙霧嗆了一下，當場狂打噴嚏、咳嗽，起初大家都不以為意，沒想到咳嗽狀況持續加劇，他才決定去醫院檢查一下，沒想到竟然檢查出罹患肺癌晚期，甚至已經轉移至淋巴結。

阿伯得知檢查結果之後，忍不住驚呼，「多虧老祖宗讓我嗆了一口煙，要不然我還不知道要拖多久才能發現呢！」據了解，阿伯經過治療之後，病情已有好轉的跡象。

這則報導公開之後，引起中國網友正反意見熱議，一派人覺得阿伯真的很幸運，至少不是拖到完全無法救治時才發現，「這是真的祖宗保佑啊」；另一派人則認為，阿伯發現時已經是肺癌晚期，癌細胞甚至出現轉移的情況，病情並不樂觀，「轉移了，祝好運吧」、「還是要對身體多做日常檢查啊」。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。

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