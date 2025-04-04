清明節後「4星座」順風又順水！　事業運、貴人運大爆發

▲艾菲爾分析4大星座清明節過後順風又順水。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

星座專家艾菲爾老師昨（3）日分享，清明節過後，隨著行星的運行與相位變化，水星恢復順行、金星順行、火星與土星的吉相位，四大星座順風又順水，將帶來貴人助力、職場順利、愛情甜美，甚至財運加持，讓他們在四月中旬的運勢大放異彩！艾菲爾老師提醒，請同時參考太陽、上升星座。

金牛座：太陽進駐，事業穩步高升

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清明過後，太陽進入金牛座，為金牛人帶來強大的能量與穩定的運勢。無論是在職場、事業還是財務管理上，他們的表現都將穩紮穩打，獲得極大的成就感。

水星順行帶來清晰的思路與決策力，特別是在4月16日後，水星進入白羊座，金牛座的行動力會被大幅提升。這意味著他們不再只是穩紮穩打，而是會勇敢踏出新的一步，迎接更大的機會。

此外，金星與土星、天王星的六分相，讓金牛座的財務運勢得到額外的助力。投資、理財、甚至意外之財的機會都會出現，讓金牛人在清明後迎來經濟上的提升。這是一段穩定成長、累積財富的黃金時期，務必好好把握！

巨蟹座：人際和諧，貴人運強勁

對巨蟹座而言，清明節氣後的星象帶來強大的人際助力，讓他們在職場、家庭、甚至感情上都能順遂發展。金星與土星的合相，為他們的社交運勢增添穩定感，有機會遇到能夠提供指引的貴人，或是在關鍵時刻獲得朋友、同事的幫助。

特別是在4月10日火星合月、4月12日滿月時，巨蟹座的內在情感將被強化，他們的直覺力與判斷力提升，能夠迅速察覺誰是值得信任的物件，進而拓展自己的人脈圈。

此外，水星順行與金星天王星六分相的影響，也讓感情運勢更加穩定。對於單身的巨蟹來說，這是一段適合展開新戀情、認識新朋友的時期，而有伴侶的巨蟹則會感受到關係的深化，彼此更加信任與依賴。這段時間，巨蟹座將充滿溫暖與支持，好運自然來！

獅子座：火星助陣，行動力爆發

4月18日火星進入獅子座，帶來強烈的行動力與爆發力，讓獅子座在這段時間無往不利！這是一個適合大膽嘗試、突破現狀的時期，不管是事業上的新挑戰，還是個人生活的重大決定，獅子座都能展現王者風範，取得成功。

火星與海王星形成三分相，讓獅子座在追夢的道路上更加果敢與堅定。如果之前有任何猶豫或遲疑，這時候將能放開束縛，全力以赴。不論是創業、求職、換跑道，甚至是學習新技能，都會有很高的成功機率。

此外，水星合相海王星，也讓獅子座的表達能力與創意大幅提升。這段時間適合與人交流、進行重要的談判，甚至在社交媒體上展現個人魅力，吸引更多的機會與資源。對於獅子座來說，這是一個充滿突破、熱情與成就感的月份！

天蠍座：財運大開，投資眼光精准

對天蠍座來說，清明後的星象帶來財務上的好消息！4月5日的火星、土星、天王星的六分相，形成穩定且積極的能量，讓天蠍座的投資運與事業運雙雙提升。如果過去有投資計畫，這段時間將會看到回報，甚至可能因為貴人指點，獲得更大的財富機會。

金星合相土星，帶來財務上的穩定性，讓天蠍座能夠更加理性地管理資產，不易受到外界波動影響。此外，火星與海王星三分相的影響，也讓他們的直覺與洞察力更加敏銳，適合規劃長期投資，或是進行重要的財務決策。

這段時間，天蠍座還會發現自己在人際關係上更具影響力，談判能力增強，有機會在商業合作、職場競爭中脫穎而出。無論是財運還是事業運，都迎來順風順水的好時機，務必好好掌握！

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