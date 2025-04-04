清明節掃墓！禮儀業者示警1事「要特別留意」：避免影響靈位

▲今（4）日清明節，是一年一度的重要民俗節日。（示意圖／報系資料照）

文／CTWANT

今（4）日清明節，是一年一度的重要民俗節日，許多民眾選擇返鄉掃墓祭祖，緬懷故人。然而，大量人潮也使得國道壅塞成為常態，掃墓品質往往受到影響。對此，生命禮儀業者小冬瓜也提醒民眾，今年因地震頻繁，前往掃墓時應留意骨灰罐是否出現明顯位移。

生命禮儀業者小冬瓜表示，民眾不必局限於清明節前後掃墓，可提早2至3周，甚至更早進行祭拜，不僅可避開人潮高峰，也能讓家人擁有更從容與溫馨的追思時光。

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小冬瓜特別提醒，今年因地震頻繁，前往掃墓時應留意骨灰罐是否出現明顯位移。若發現罐位不正，應與家屬商量妥善處理，協助骨灰罐回到原本的位置，避免影響靈位的穩定與後續安奉。

除了避開人潮與確認骨灰罐位置外，交通也是每年清明節的一大問題，小冬瓜建議民眾多加利用大眾運輸工具，若祖先安置於大型納骨塔，也可詢問是否提供接駁車服務，如此便能有效避開節日常見的大規模車潮與塞車困擾。

而今年清明節巧遇「雙春閏月」與「青蛇年」，廖大乙也特別提出民俗上的建議。他表示，年逾八旬的長者、年幼孩童、孕婦、體弱者及女婿，氣場較為敏感，建議儘量避免參與掃墓，以免受到節氣或磁場變化影響，維護身心平安。

此外，民俗專家廖大乙提醒，掃墓時須注意言行與供品選擇。他指出，掃墓時切忌說「再見」，以免產生不吉之意；供品方面，芭樂、番茄與梨子在民俗中有負面寓意，不建議作為祭品。相對地可準備象徵吉祥平安的橘子、蘋果與水煮蛋。

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