台南規模4.9地震　氣象署曝民眾感受強烈原因

▲今天中午11時47分台南發生規模4.9地震。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天中午台南官田發生規模4.9地震，地震深度7.3公里，最大震度4級。中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，初步判斷為獨立事件，因為深度較淺，民眾感受強烈。根據過去10年地震規模統計，規模5以上地震每年平均有45起，台灣地震活動本來就頻繁，目前沒有異常地震活動趨勢。

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▲地震測報中心趙曉玲科長。（圖／記者黃國霖攝）

趙曉玲指出，這起地震主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞，應力傳遞到西部產生，在雲林縣、嘉義市、嘉義縣及台南市都有發布國家級警報。

趙曉玲表示，以此地震中心半徑30公里、深度30公里內來看，2010年也曾有發生規模5.1地震，但距離0121大埔地震序列區域仍有段距離，初步判斷為獨立事件，因為深度較淺，民眾感受強烈，目前判斷未來3天有規模4地震再發生，提醒民眾加強防震準備。

她進一步指出，台灣東部地震主因菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊碰撞，累積應力達一定程度產生破裂；西部地震則是因岩層擠壓應力傳遞到西邊產生。

趙曉玲表示，根據過去10年地震規模統計，規模5以上地震每年平均有45起，每月就有約4起，台灣地震活動本來就頻繁，以目前地震監測來看，沒有異常地震活動趨勢。