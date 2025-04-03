明天國道南下湧1.4倍車潮　「9大地雷路段」曝

▲國1南向93.5公里處發生4輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天清明節連續假期首日，截至下午國道多處路段仍有車多情形。高速公路局表示，明天各地仍為多雲到晴天氣，國道將會湧現大量掃墓及出遊車潮，預估交通量為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量為平日年平均的1.4倍，重點壅塞路段包括國1南向中壢轉接道至楊梅端、楊梅至頭份等9路段。

高公局表示，今天下午國道車多壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、三義至后里、彰化至北斗；國3南向土城至鶯歌系統、中興系統至南投服務區；國5南向石碇至坪林等，至傍晚5時壅塞陸續紓解，僅餘國1南向湖口至新竹、三義至后里，以及國5南向石碇至坪林仍有壅塞狀況。

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高公局指出，今天下午12時4分於國1南向93.5公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵8公里；12時35分於國1南向304.2公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；下午1時20分於國3南向134.2公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。

明天為清明節連續假期第2日，全國各地仍為多雲到晴的天氣，預計國道將會湧現大量掃墓及出遊車潮。高公局預估，明天國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、快官至名間；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林；國10東向鼎金系統至燕巢等路段，建議西部國道南向用路人儘量於清晨5時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議於清晨5時前或下午5時後出發。

▲清明連假第2日國道管制措施。（圖／高公局提供）

高公局也提醒，明天國道相關疏導措施包括5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等