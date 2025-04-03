清明連假省道及觀光景區車多壅塞　國道客運明仍有空位

▲清明節連假首日，省道及快速公路部分路段出現車多或壅塞情形。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者周湘芸／台北報導

今天是清明節連假首日，截至下午3時，省道及快速公路部分路段出現車多或壅塞情形，交通部公路局預判，明天為清明節連假第2日，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮，明天西部國道客運尚有63.36%空位，東部國道客運尚有74.89%空位。

公路局表示，今天台2線外木山路段至大武崙路段、台65線土城至國3路段及新莊至國1路段、台61線竹南至玄寶大橋路段及龍井至中彰大橋路段、台74線草湖至霧峰路段、台9線蘇花路廊等均出現車多情形。

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公路局預判，明天為清明節連假第2日，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮，在銜接高速公路部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3快官及霧峰路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統。

另外，在省道主要幹道，包含台61線鳳鼻至香山及竹南至玄寶大橋路段、台61線中彰大橋、台9線蘇花路廊及南迴公路；在觀光風景區周邊路段，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台3線古坑至梅山路段、台14甲線清境農場等。

公共運輸部分，公路局指出，已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,425班次，疏運4萬6,386人；東部國道客運路線共計行駛596班次，疏運1萬3,304人。明天西部國道客運尚有63.36%空位，東部國道客運尚有74.89%空位。