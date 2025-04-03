清明連假空品差！中南部恐達紅色警示　下周二才會好轉

▲受境外污染物影響，今天中南部不少測站亮起橘色燈號。圖為潮州測站。（圖／摘自空品監測網）

記者許敏溶／台北報導

今（3日）起就是為期4天清明連假。環境部提醒，由於東北風挾帶境外污染物影響，加上民眾掃墓的民俗活動，今、明兩天北部、中部、雲嘉南、高屏及金馬澎湖空品達「橘色提醒」，中南部短時間可能達「紅色警示」，建議民眾外出注意空品。空氣不佳狀況預估持續到下周一，下周二（8日）起因降雨增加才會改善。

根據環境部監測資料及氣象署今天上午10時氣象資料，今天受東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部因位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，加上清明連假期間各地有民俗活動，提醒留意短時間濃度易上升。今天北部、中部、雲嘉南、高屏及金馬澎湖空品為「橘色提醒」等級，中南部短時間可能達到紅色警示等級，其餘地區空品為「普通」。

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環境部表示，明天受高壓迴流及輻射冷卻影響，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升，加上清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升。預估北部、中部、雲嘉南、高屏及金馬澎湖空品為「橘色提醒」等級，中南部短時間可能達到紅色警示等級，其餘地區空品為「普通」。

周六（5日）仍受偏東風影響，環境部預估，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升，加上清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升，預估北部、中部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，其餘地區為普通到良好等級。

環境部提醒，從預報資料顯示，今起到下周一空品狀況不佳，西半部空品大多是橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，預計下周二起隨著台灣降雨增加，局部地區受降雨洗除作用影響，空氣品質可望改善。也呼籲民眾在清明連假期間減少燃燒紙錢、燃香等，並多搭乘大眾運輸工具，減少污染排放，請留意空氣品質變化。