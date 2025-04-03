國道3起追撞「最長回堵3公里」　下午8地雷路段恐再塞

▲國1南向182.7公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明節連續假期首日，上午不少國道路段出現車多情形，時速不到40公里。高速公路局表示，今天截至中午12時，國1南向彰化系統至員林、國1北向內湖至汐止、國3南向龍井至和美、烏日至霧峰、中興系統至南投仍有壅塞狀況，預判下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統等8路段。

高公局指出，今天截至上午12時，國道全線交通量為51.2百萬車公里，預估今天交通量為124百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。今天上午國道車多壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、南屯至員林；北向內湖至汐止、仁德至永康；高架北向堤頂至汐止端；國3南向大溪至高原、西濱至竹南、龍井至和美、烏日至霧峰、草屯至南投；北向安坑至木柵；國5南向南港系統至石碇；國10東向左營端至仁武、燕巢至燕巢系統等。

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高公局表示，國道車潮中午12時陸續紓解，僅剩國1南向彰化系統至員林、國1北向內湖至汐止、國3南向龍井至和美、烏日至霧峰、中興系統至南投仍有壅塞狀況，其餘路段行車正常。

高公局指出，今天上午7時37分於國1南向182.7公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；8時6分於國3南向423.5公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，9時54分於國1北向166.6公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

今天各地天氣大多為多雲到晴，國道預計湧現大量出遊車潮，高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向後龍至苑裡、沙鹿至龍井、快官至名間；國5南向南港系統至頭城等路段，建議國5南向用路人於傍晚5時後出發。

▲清明連假第一天4/3國道疏運措施。（圖／高公局提供）