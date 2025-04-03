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把握明天好天氣！周六起水氣增「下周雨勢一波波」

▲▼大陸冷氣團減弱，除早晚溫度偏低外，全台都是晴朗舒適的好天氣，一早台北市立動物園便湧入不少出遊的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲明天各地維持多雲到晴，白天溫暖舒適。（圖／記者湯興漢攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員李名翔表示，明天各地維持多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星雨，午後新竹以南山區也有零星雨。周六起水氣稍微增多，到周日雨勢又明顯增加，北部、東半部、恆春半島等地都有局部短暫雨。溫度方面，除了明晨北部有輻射冷卻影響，未來一周都沒有明顯冷空氣，各地溫暖舒適。

李名翔指出，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星雨，午後新竹以南山區也有零星雨。周六水氣稍微增多，東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部及中南部山區也有零星雨，其他地區多雲到晴。

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他表示，下周日雨勢再增多，北部、東半部、恆春半島地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。下周一至周四有一波波華南雲系移入，中部以北、東半部、恆春半島地區及南部山區有短暫陣雨，但後期天氣不確定性大，仍要觀察。

▲▼清明連假天氣變化圖。（圖／氣象署提供）

▲清明連假天氣變化圖。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他指出，今晚至明晨受輻射冷卻影響，北部及宜蘭地區稍涼，低溫約14至16度，其他地區17至20度，但未來一周沒有明顯冷空氣南下，明天白天北部高溫約26、27度，周六、周日水氣變多，溫度會再降到23、24度；中南部地區則是周日前都有26至29度、東半部22至24度。下周溫度再回升，各地溫暖舒適，北部約25至28度、中部28至29度、南部29至31度、東部24至28度。

另外，李名翔也提醒，下周日晚間至周二馬祖地區有局部霧或低雲，可能影響能見度，提醒民眾留意。

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