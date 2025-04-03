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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普祭對等關稅衝擊全球　趙怡翔提因應三部曲：仍有機會改善

▲▼ 川普。（圖／路透）

▲美國總統川普今正式宣布「對等關稅」政策。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普的對等關稅新制今（3日）正式掀牌，台灣將面臨32%的對等關稅。對此，曾任職駐美代表處的台北市議員趙怡翔，提出因應川普關稅狀況的三部曲：第一，大幅擴大來自美國的能源進口；第二，共同檢討關稅及非關稅壁壘；第三，化解個別產業的衝擊。趙說，川普的「對等關稅」不合理，但台灣依然要理性以對，若川普確實以公式而非個人喜好計算關稅，台灣仍有機會透過貿易與協商改善狀況。

趙怡翔今表示，今天早上，川普總統宣布了新一波「對等關稅」，其中對台灣（除半導體外）課徵32%關稅。這將對台灣經濟及台美貿易造成嚴重影響，甚至波及數萬份工作，行政院已經對此強調其嚴重不合理，將嚴正交涉。

趙怡翔指出，川普此舉彰顯兩件事。第一，徹底將安全與經貿分開處理，例如近期美國國防部長在日本強調，美國將與印太盟友共同嚇阻中國武力擴張，但安全夥伴非等同經貿合作，美國將印太地區盟友全數納入本份「對等關稅」清單，完全無例外。

第二，川普認為各國反擊力道有限。比如台灣佔美國出口額約1.3%，美國卻佔台灣出口額23.4%，台灣即便採取貿易反擊手段，力道不但有限，可能還會引起新一波關稅，各國幾乎都一樣。

「基於上述，台灣能如何因應此波關稅？還是已無選擇，僅能承受？」趙怡翔說，其實要因應、甚至化解美國對台灣的關稅不簡單，但確實能做到。首先就要理解川普關稅如何計算。川普對各國計算關稅的公式一致，先計算各國所謂「對美國課徵的關稅」，再除以一半（台灣即為64%除半後的32%）。

趙怡翔表示，儘管川普認為「對美國課徵的關稅」包括關稅、匯率操縱及貿易障礙，但實際計算方式卻相當簡單，這就是各國對美國的貿易順差除以該國對美國的出口額（Trade Surplus/Exports to the U.S.）。

也就是說，台灣去年對美貿易順差為739億美元，除以台灣對美國出口1163億美元，四捨五入後等於64%，除半就得到美國此次對台灣實施的32%關稅。

趙怡翔直言，如此簡單的公式，代表美國應該會隨著最新統計定期更新關稅稅率，此外，川普及其團隊已展現與各國談判的意願，這都為台美貿易留下改善的空間與方向。

而趙怡翔也提出他認為最能因應川普關稅狀況的三部曲。首先，大幅擴大來自美國的能源進口。台灣是能源進口大國，光在天然氣就每年進口近200億美元，但過去多數被鎖在與卡達、澳洲，甚至俄羅斯的長期合約，美國輸入僅佔約1成。

在地緣政治改變的狀況下，中油應盡可能終止部份合約，快速發展來自美國阿拉斯加等地的天然氣進口，短時間內大幅增加來自美國的採購額。這是本來就有需要的進口，改變來源國如果能減少美國關稅影響，就應該盡快去做。

趙怡翔提到，目前中油已經在朝這方向進行，但速度與轉折有待加強。畢竟，從美國的計算法能看出，台灣如果每年能從美國多採購100億美元，這等同於減少約8%的關稅稅率（若假設其他貿易額維持不變）。

第二，共同檢討關稅及非關稅壁壘。過去50至80年代，台灣經濟起飛仰賴進口替代工業化政策，以高關稅促進國內產業的發展。這是當年必須採取的政策，也確實對台灣帶來許多經濟紅利。

但如今，台灣已成為經貿大國，每年的高額出口支撐整體經濟成長，但部分對其他國家的貿易障礙及保護性措施依然存在，例如台灣持續在汽車產業維持高關稅及其他貿易壁壘，以保障國內生產業及就業機會。

趙怡翔說，保障部分產業的權益，自然可能使其他國家採取類似措施，川普也強調以保障美國勞工為前提實施此波關稅。台美應盡可能透過對話，盤點能改善的領域，全面檢討如何化解貿易壁壘，並累積合作動能。

第三，化解對個別產業的衝擊。川普宣布對台灣實施32%關稅，即便這比中國、越南及部分國家低，依然嚴重打擊台灣的出口產業。但白宮官員會後也向媒體說明，此關稅將不包括先前已經宣布投資美國之半導體產業。這也代表，關鍵的產業與技術依然有個別協商的空間，部分的國家（如加拿大、墨西哥）也有不同待遇的可能。

趙怡翔表示，台灣在全球AI革命及高科技產業鏈扮演關鍵角色，幾乎不可能被取代，未來應把握機會，透過產業及政治管道與美國就個別產業進行溝通與討論，爭取差別性的待遇與處理。

趙怡翔說，川普實施全球性的「對等關稅」勢必造成產業衝擊，且存在不合理與不公平之處，但台灣依然要理性以對，既然川普是以公式而非個人喜好計算對各國課徵的關稅，台灣就有機會一樣透過貿易與協商改善目前的狀況。

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