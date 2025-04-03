面對川普高關稅束手無策　國民黨團要求卓榮泰速赴立院專案報告

▲國民黨團要卓榮泰速到立院專案報告對等關稅的應對方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布以國家為基礎課徵「對等關稅」，其中台灣的稅率達32％，行政院今（3日）表示將與美嚴正交涉，國民黨立法院黨團則痛批，行政院長卓榮泰居然還敢稱「高度遺憾」，完全束手無策，毫無因應方案，只能送民進黨政府二個字，「可恥！」要行政院長卓榮泰等，必須在最短時間內，到立法院進行專案報告。

面對美國將對台課徵32％關稅，行政院發言人李慧芝表示，行政院認為強烈不合理，並高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。行政院也列「三大不合理」，強調該稅率未實際反映臺美經貿實際狀況，對台灣並不公平。

國民黨團對此砲轟，卓榮泰看起來完全束手無策，毫無因應方案，面對如此無能的行政院長卓榮泰、總統賴清德，只能送民進黨政府二個字，可恥。國民黨團說，台積電才剛加碼赴美投資1000億元美金，如今卻換來32%的高關稅，賠了夫人又折兵，證明賴政府在台積電赴美投資談判過程中完全没有任何作為，只能被動因應。護國神山沒了，國家最重要的高科技產業鏈外移在即，坐擁總預算3兆的中央政府卻束手無策，執政團隊何其可惡、何其無能。

國民黨團強調，台灣完全是以出口為導向的經濟體，此次32%對等關稅將使國內所有跨國、上市櫃企業重傷，中小企業空前重創，甚至可能滅頂，但只換來政府一句｢嚴正交涉」，請問從去年五、六月川普被共和黨提名時，就主打全世界對等關稅政策以來，結果政府什麼都沒做。

國民黨團強調，在此公開呼籲，卓榮泰、經濟部長郭智輝、外交部長林佳龍等一干人等，必須在最短時間內，到立法院進行專案報告，給全民一個說法！給面對重創的台灣經濟一個交代。

