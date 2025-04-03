川普關稅重拳打到美國　摩根大通：全球經濟2025恐衰退

▲摩根大通分析師警告，川普關稅措施可能導致全球2025年經濟陷入衰退。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普2日祭出關稅重拳，包括10%基準關稅與針對不同國家的對等關稅。CNN報導，摩根大通（J.P. Morgan，簡稱小摩）分析師在給投資者的報告中警告，川普關稅措施可能導致全球2025年經濟陷入衰退，包括美國。

小摩指出，川普這些關稅實施將使得美國有效關稅稅率升至25%，影響約3.3兆美元的進口商品，這相當於約6600億美元的稅收，約占GDP的2％，但關稅也將導致物價上揚，估消費者物價指數增加2%。分析師認為，「這對通膨的影響是巨大的，我們認為這些政策全面實施將對宏觀經濟造成重大衝擊」。

不只如此，由於各國接下來可能對美國徵收新一波關稅，消費者與企業信心下滑、對美國的任何報復措施都將加劇衝擊。分析師指出，「關稅政策如果持續下去，可能導致美國和全球經濟在今年陷入衰退」。

在川普宣布徵收10%基準關稅與對等關稅的措施之前，小摩分析師就已經預測，美國經濟陷入衰退的可能性為40%。華爾街投資公司韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師指出，美國總統川普的對等關稅措施比原先預期的最壞情況還要糟。

也有其他經濟學者擔憂，若不迅速撤回最新這波關稅，美國經濟可能陷入衰退。

穆迪分析首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）指出，川普關稅政策比原先設想的最壞情況還要糟糕，「經濟衰退似乎很有可能發生」。皮特森國際經濟研究所資深研究員克勞辛（Kimberly Clausing）則稱，川普關稅政策非常錯誤，「我本來就預期會很糟，但沒想到是此種程度的自傷，更令人震驚的是居然有人覺得這是個好主意」。