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陸專家：中國已習慣關稅戰　對川普有許多反制方法

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對多國加徵「對等關稅」。（圖／路透社）

文／香港01

美國總統川普（Donald Trump）3日凌晨宣佈對全球多國的關稅措施，美國將對所有進口商品徵收10%最低基準關稅，並對多個國家或地區徵收對等關稅，包括對中國徵收34％關稅，對台灣徵收32%關稅，對日本及越南分別徵收24%及46%關稅。落錘力度超乎預期，引發股巿震盪。中國人民大學重陽金融研究院院長王文教授接受《香港01》訪問，就川普的新關稅政策發表意見 。

王文指出， 在中國主流媒體，對美國關稅的報道，並沒有想象中的那麼多。多數普通中國人都已經習慣了美國的關稅戰。過去7年，中國與美國一直處在長期貿易戰中。大家並不認為，這種關稅會對中國經濟產生多大的沖擊。中國經濟增長對出口的依存度已下降到16%左右，對美國出口的依存度則下降到了約2%。中國人認為，川普是善變的、也是虛偽的。而中國政府能夠很好地應對川普。

王文又認為，中國已經習慣了美國的關稅戰。「事實上，2018年以前，中美貿易的平均關稅是2%左右。此後七年，平均關稅上升到了20%。但這些高額的關稅並沒有減少中美貿易額，也沒有減少中國對美國的貿易順差，更沒有使中美貿易脱鈎。現在，則達到了74%。但多數中國人都相信，美國對中國的關稅戰是沒有效果的。」

▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

王文又指，中國產品具有強大的競爭力。中國對美出口產品，大約有40%的商口，美國對中國的依賴度達到了100%。當美國進口商向中國購買這些產品時，他們必須向中國支付額外的川普關稅費用。這些費用會轉嫁到美國消費者身上。從這個角度看，川普關稅的最終結果是提升了美國的通貨膨脹。

而且， 中國對川普的加徵關稅政策有許多反制的辦法。比如，對等加徵關稅。讓人民幣貶值。還有限制稀土的對美出口。中國有許多對付川普的經驗。

「但在我看來，最好對付川普的方式，就是把國內的事情做好。這些年來，中國持續推動國內改革、對外開放，突破科技封鎖，吸引外國資本，這促使中國成為國際上最好的投資熱土。從這些角度看，中美競爭，時間在中國這邊。」王文說。

他繼指，川普發動世界歷史上最大規模的關稅戰。目前，美國平均關稅標準已退回至二戰前的水平。這不僅是美國對外貿易政策的大倒退，同樣，也對經濟全球化產生巨大的沖擊。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

「事實上，目前，世界上幾乎所有國家都在反對川普的關稅政策。在貿易政策上，川普使美國成為世界的公敵。加拿大、墨西哥、歐洲許多國家都在準備反制政策，中國也會採取反制政策。從這個角度看，這是非常愚蠢的行為。」

很明顯，川普是「紙老虎」。一方面，川普像用「加徵關稅」來獲取更多對其他國家的談判籌碼，另一方面，川普也非常害怕「加徵關稅」會傷害到美國自身的經濟增長。這就是為什麼川普提出「對等關稅」、但又顯得相當猶豫、等了好幾天才出台的重要原因。

其實，川普的經濟政策正在傷害美國。今年第一季度，美國股市總市值已蒸發了1.7萬億美元。美國通脹率、失業率都變得更為嚴重。「川普衰退」這個詞正在兑現。在中國人眼裏，川普正在摧毀美國經濟，美國發生經濟危機的概率正在上升。而在中國，社會預期正在上升。人們變得更自信，相信2025年中國經濟會變得更好。許多中國人把川普稱為「川建國」，就是「川普幫助建設更好的中國」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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