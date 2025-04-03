台積電白給！政院為關稅與美交涉　王鴻薇：川普會說你們沒籌碼

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普於美東時間2日宣布「對等關稅」政策，其中對台灣課徵32％關稅。國民黨立委王鴻薇感嘆，台積電白給了！川普甚至還在嗆台灣搶走了美國的晶片，行政院說要嚴正對美交涉，當然貿易爭端一定需要交涉談判，但川普一定會對台灣說「你們有牌嗎？你們已經沒有籌碼了。」

王宏薇表示，當台灣的最大王牌台積電已經在之前就宣布加碼，直接送美國1650億美元投資，台灣手上就已經沒有美國想要的籌碼了。所以川普可以一面宣布對台灣課32% 關稅，一面繼續說台灣搶走了美國晶片生意。川普只感謝台積電，絲毫沒有感謝台灣的意思。過去民進黨政府為了降低對中國大陸的貿易依賴，全力發展向美出口及新南向。向美出口現在碰到32%懲罰性關稅，雖然中國大陸被課34％，但是台灣最主要競爭對手日本（24% ）和韓國（25% ）分別比台灣少了10% 和9％，這麼大的差距，台灣產業是要怎麼和日本和韓國競爭？

王鴻薇也提到，在新南向部份，近幾年在台灣推動新南向及台商因為中美貿易大戰趨吉避凶，大舉向越南、泰國投資設廠，結果今天榜單揭曉越南被課46% ，泰國也有36％，真是情何以堪，真的是白忙一場，愈想愈辛酸，「昨天卓榮泰院長要大家好好睡覺，有政府會睡覺！有這樣的政府能讓人民安睡好覺嗎？」

國民黨立委林沛祥則指出，川普政府的貿易政策已全面轉向，從過去標榜「普世價值」，轉為「價格優先、利益至上」，台灣若繼續沉迷在美台關係的幻想中，不願面對現實，將會吃足苦頭。他強調，「現在的美國是用關稅來追求利益，不再講什麼民主同盟」，台灣必須看清局勢，停止自我感動。

林沛祥提到，國際地位不可能靠討好美國就能獲得確認，必須回到本國利益思考，務實靈活調整路線，才能真正提升我國的外交與經貿空間。他直言，每個國家都該為自己的利益打算，若中華民國一天到晚緊跟美國國策，最後一定會吃大虧。