預告川普課台32%關稅只是起點　江啟臣要賴清德召開國是會議

▲江啟臣呼籲賴清德應召開國是會議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對美國總統川普以操縱貨幣、非關稅障礙等理由，對台灣徵收32%對等關稅，立法院副院長江啟臣今（3日）表示，這波關稅政策與台灣對美貿易順差高度相關，美方正以關稅為談判籌碼，迫使台灣在貿易談判中讓步；他強調，關稅是武器、交易是目的，關稅32%，不是終點、而是起點，不是定價、而是開價，呼籲總統賴清德必要時召開國是會議共商國家大計。

江啟臣提及，過去自己一再指出我國已躍升為美國貿易逆差國第6名，去年出口美國高達近740億美金，加徵關稅恐難避免，必須提早規劃和因應，來降低對我經濟衝擊。他也強調，川普2.0就是「關稅是武器、交易是目的」的「大談判、大交易」時代，這不是個別企業所能夠單獨面對，而是需要整個政府、產業和國人共同面對的「大談判」。

江啟臣認為，今天川普宣布對台課徵32%關稅，與各國貿易逆差有高度關聯性，與先前各界預判有著明顯的落差。他說，台灣對美出口順差高於日韓，加徵關稅也高於日本的24%、韓國的25%，顯然美國想透過關稅手段解決貿易赤字。

另，江啟臣也說，台商因為地緣政治風險已在東南亞佈局的主要國家越南、泰國、印尼分別將被加徵46%、36%、32%，過去台商的海外佈局形同失效，加上美國去年已成為我國最大的出口市場，無疑將嚴重削弱出口產品競爭力，對產業造成重大衝擊。

江啟臣表示，先前台積電增加赴美投資1000億美金，賴清德親自宣布擴大對美投資和採購，現在看來恐怕都未能滿足解決美國貿易赤字的需求。他說，政府除應全面檢視產業衝擊、評估對國家經濟的影響，包括出口成本上升與競爭力下降、對國內中小企業與就業衝擊、如何協助產業重新佈局、開拓多元市場，儘快提出相對因應措施外，更重要的是要了解美方真正目的，全面盤整國家力量、備妥籌碼、擬定策略，啟動台美雙邊「大談判」。

「關稅32%，不是終點、而是起點，不是定價、而是開價。」江啟臣預告，台灣未來將面對更多的挑戰，政府除應清楚說明國家面臨的處境與因應對策，國人更應不分黨派，團結面對，籲請賴清德總統必要時召開國是會議共商國家大計，一起守護產業利益與國家經濟。

