川普對台32%關稅　前綠委點名「裕隆」：被不合理高關稅保護60年

▲美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普2日正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，對全球多國實施，包括向台灣課徵32%關稅。除綠委郭國文要求全面檢討對美國課的關稅，「尤其是汽車這塊」。前立委高嘉瑜今（3日）也直接點名，台灣用不合理的高關稅保護國產車裕隆長達60年，換來川普「對台灣實施32%對等關稅」。因應川普高關稅，台灣也應該調整不合理的進口車、保健食品高關稅政策。

川普今日凌晨宣布，將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

高嘉瑜表示，台灣用不合理的高關稅保護國產車裕隆長達60年，換來的是什麼？是川普今天宣布「對台灣實施32%對等關稅」，日本自1978年即實行進口車零關稅，國產車裕隆連續8年外銷數量掛零。

高嘉瑜批評，台灣汽車關稅高達17.5％，相比美國2.5%、加拿大6.1%，鄰近的韓國8％、日本甚至「完全零關稅」，我國課徵的關稅明顯過高。

高嘉瑜直言，長期的高關稅、貨物稅保護政策早已失去當時抑制汽機車消費的正當目的，也讓國產車錯失競爭及發展動力。因應川普高關稅，台灣也應該調整不合理的進口車、保健食品高關稅政策。