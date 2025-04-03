對等關稅砍向東協　分析：封堵大陸「繞道」出口

▲東南亞國協。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普宣布「對等關稅」落地，決定對中國大陸徵收34％對等關稅，並終止大陸小額貨物免稅進入美國。分析認為，關稅無疑將加劇大陸外貿面臨的嚴峻形勢，尤其美國對越南、柬埔寨等東協國家也徵收高關稅，將封堵大陸的「繞道」出口。

在東協國家中，川普宣布加徵的對等關稅為：柬埔寨49％、越南46％、泰國36％、印尼32％、馬來西亞24％、菲律賓17％。

香港《經濟日報》報導，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，對越南、柬埔寨等東協國家徵收高關稅，對大陸面向這些國家的出口帶來風險。

張智威表示，東亞的供應鏈是垂直整合的，大陸出口的中間產品對這些國家的出口商非常關鍵；接下來關鍵問題是美國和這些國家如何談判關稅。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，考慮到從接到海外訂單到報關出口，通常會有1至2個月的時間間隔，判斷大陸3月出口可能還會保持正成長，但此前2月、3月加徵關稅的影響，會在4月出口數據中有所體現。至於本輪加徵「對等關稅」影響，或許要到6月出口數據中才能看到。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，此次關稅實施是經濟結構、貿易結構的重大調整，影響會持續很多年。

多數分析人士指出，接下來關鍵點是美國和大陸等國家關稅談判進展。不過也有分析指，中美之間短期恐很難達成協議。

王青認為，接下來各國與美國之間的雙邊關稅談判可能會緊鑼密鼓展開，最終實際執行關稅水準可能低於當前宣布的「對等關稅」稅率。這背後是2024年美國自大陸進口相當於美國GDP的10.9％左右，美國自身物價和就業無法承受「對等關稅」的猛烈衝擊。

▼川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）