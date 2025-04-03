造價近10億！美軍「死神」無人機墜毀狂燒　葉門反抗軍聲稱擊落

▲ 青年運動聲稱擊落美軍無人機。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）1日聲稱，在馬里卜省再度擊落一架美軍MQ-9「死神」無人機。美軍3月中開始對青年運動據點展開猛烈空襲，而美國總統川普日前才警告，除非青年運動停止攻擊美國船隻，否則美軍行動「才剛開始」。

Images released by Houthi media show the wreckage of a US MQ-9 Reaper drone shot down over Ma’rib, Yemen.



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根據《美聯社》，青年運動發言人薩雷亞（Yahya Saree）表示，這架美國無人機是被「本土製造的飛彈」擊落。社群媒體流傳的影片顯示夜空中出現火光，隔天媒體曝光的畫面可見地面散布燒焦的無人機殘骸。美軍已知悉相關報導，但拒絕進一步評論。

青年運動聲稱，他們至今在葉門上空擊落多達20架MQ-9，其中16架是在以哈衝突爆發後擊落，但美軍尚未證實這項數字。

美軍3月15日開始猛烈空襲青年運動據點，川普31日更在自家社群平台Truth social發文寫道，「他們的許多戰士和領導人已經不在了。我們日以繼夜打擊他們，打得越來越狠。他們威脅航運和當地的能力正迅速被毀，我們將繼續攻擊，直到他們不再對航行自由構成威脅。」

川普警告，「青年運動的選項很明顯：停止攻擊美國船隻，我們也會停止攻擊你們。否則我們的行動才剛開始，對青年運動和他們在伊朗的支持者來說，真正的痛苦還未到來。」

伊朗雖否認向青年運動提供武器，戰場上卻出現伊朗製導彈與軍備，包括「358型」地對空導彈，儘管聯合國實施武器禁運。而被擊落的MQ-9死神無人機造價約3000萬美元（約新台幣9.9億元），可在4萬英尺高空飛行，在空中飛行逾30小時，美軍及中央情報局（CIA）多年來持續使用這款無人機在阿富汗、伊拉克和葉門上空執行任務。