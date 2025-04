造價近10億！美軍「死神」無人機墜毀狂燒　葉門反抗軍聲稱擊落

▲ 青年運動聲稱擊落美軍無人機。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

葉門反抗軍「青年運動」(Houthi)1日聲稱,在馬里卜省再度擊落一架美軍MQ-9「死神」無人機。美軍3月中開始對青年運動據點展開猛烈空襲,而美國總統川普日前才警告,除非青年運動停止攻擊美國船隻,否則美軍行動「才剛開始」。

BREAKING:



Houthi shot down US MQ-9 Reaper drone over Ma'rib Governorate, Yemen.



This is the 16th MQ-9 drone they have brought down since November 2023.#Hamas #Hezbollah #Trump #Lebanon #Israel #Gaza #Yemen #Iran #Palestine #IRGC #Houthis pic.twitter.com/B1lrt2f4wx