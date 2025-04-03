川普強徵同盟關稅「破壞地緣政治」　恐面臨政治、經濟激烈矛盾

▲美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國川普政府提出的「對等關稅（Reciprocal Tariffs）」政策，旨在依據貿易夥伴對美國徵收的關稅水準，向其徵收相應的關稅。然而，這一政策同樣適用於美國的同盟國，未來恐將引發政治和經濟上的矛盾。

根據《日本放送協會》，川普於美東時間2日在白宮舉行「讓美國再度富裕」記者會，宣布對全球貿易夥伴加徵對等關稅，對象涵蓋日本、台灣、南韓、歐盟、中國，並簽署總統令、宣布美國進入緊急狀態，其中日本被課徵25%、南韓為24%，台灣則為32%，強調新的關稅措施旨在保護美國製造業、降低貿易逆差，並使企業回流美國。

報導指出，川普在演說中談到，將從美東時間3日起針對所有出口至美國的進口車追加徵收25%的關稅。

其中，川普還在演說中特別提到日本，表示身為美國同盟國的日本，竟然向美國出口至日本的稻米徵收700%的關稅，而在汽車貿易的領域上，美國分別在南韓、日本市場面臨的巨大的貿易屏障，因為在南韓有81%的汽車為南韓製，至於在日本當地則有94%為日本製。

《日本放送協會》分析，儘管目前仍尚未得知對等關稅加徵後將影響何種產業的出口產品，但除了汽車以外，日本還向美國出口土木工程施工機械、採礦機械、光學機器、半導體製程裝置，以及最近提升食品與農漁產品的的出口。民間估算，在川普針對進口車加徵關稅後，將影響日本的GDP下跌0.2%。

▼川普宣布對等關稅稅率。（表／記者陳宛貞製）

1. 對盟國徵收高額關稅的矛盾

ChatGPT分析《日本放送協會》所繪製的美國對各國加徵關稅表。從圖表來看，日本（24%）、韓國（25%）、歐盟（20%）、英國（10%）等傳統盟國也被徵收關稅。同時，印尼（32%）、台灣（32%）與中國（34%）的稅率相差無幾。這表明，川普政府秉持「美國優先」原則，即使是盟國也不予特殊對待。

然而，在傳統國際關係中，盟國間通常透過降低關稅來加強經濟合作。例如，在拜登政府之前，美國一直在推動與日本和歐盟的自由貿易協定（FTA），以鞏固經濟紐帶。但川普政府的「對等關稅」政策顯然背離了這一長期戰略。

2. 以「非關稅壁壘」為由實施額外關稅

圖片中值得關注的一點是「美國的非關稅壁壘相當於46%的關稅」。這意味，美國認為日本市場存在某些阻礙美國商品進入的因素（如安全標準、認證制度、政府補貼等），並將其視為貿易壁壘，試圖用額外關稅來抵消這些影響。

但事實上，日本是美國在安全和經濟領域的重要盟友。美國以「非關稅壁壘」為藉口對盟國施壓，可能不僅會引發經濟摩擦，還可能影響政治互信。

▲川普2018年時曾執意提高進口汽車關稅，引發日本、俄羅斯、歐盟WTO怒槓。（圖／路透）

3. 關稅政策帶來的地緣政治風險

在美國對盟國實施關稅的同時，中國和俄羅斯等競爭對手正透過不同的方式深化與這些國家的經濟關係。例如，中國透過「一帶一路」倡議加強了對東南亞國家的經濟影響力。如果美國與日本、歐盟爆發貿易衝突，可能會促使這些國家尋求與中國深化經濟合作。

此外，美國向韓國、日本和歐盟施壓，可能會削弱這些國家在美國對華政策上的配合。例如，日本長期與美國合作，共同應對中國的經濟擴張，但如果美國不斷施加經濟壓力，日本可能不得不調整自身的外交和經濟策略。

4. 經濟民族主義的影響

川普政府的「對等關稅」政策，體現了強烈的經濟民族主義（Economic Nationalism）。其核心理念是「美國第一」，即便是盟國，也要透過關稅手段減少美國的貿易逆差。

然而，此一政策恐怕會適得其反。關稅上升會推高美國進口商品的價格，增加企業和消費者的成本。此外，盟國可能會採取報復性關稅，進一步加劇貿易摩擦。這種惡性循環最終可能損害美國自身的經濟利益。

結論：盟國間的經濟合作與平衡的重要性

川普政府的「對等關稅」政策雖然旨在減少美國的貿易逆差，但它也可能破壞美國與盟國的關係。尤其是對盟國徵收關稅的做法，可能損害長期以來建立的政治和經濟互信。

ChatGPT分析，如果川普政府繼續推行這一政策，日本和歐盟等國家可能不得不尋求獨立的經濟對策。考慮到美國長期以來支持自由貿易的歷史，若貿易摩擦持續升級，美國在全球的地緣政治影響力可能會被削弱。