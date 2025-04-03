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大陸 大陸焦點 特派現場

陸再被加收34%關稅　專家：整體風險可控

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對180多國加徵「對等關稅」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）2日簽署「對等關稅」行政令，對180多個國家加徵關稅，其中，中國大陸除了先前已加徵的關稅外，再被加徵34%關稅。對此，大陸的專家認為，對中國來說整體風險可控，因為美國製造業不可能迅速振興，若找不到中國商品的替代者，依然需要進口中國商品，「川普1.0的關稅政策已證明，沒打掉對華貿易逆差，也沒嚴重削弱中美貿易規模。」

中國首席經濟學家論壇理事長、廣開首席產業研究院院長連平指出，面對川普新的關稅政策，中國有三點優勢，第一，中國對美貿易依賴度較小，兩國貿易依存度下降，且貿易在中國經濟中的佔比已下滑；第二，中國製造業具有全產業鏈、全部門優勢；第三，中國已在美國之外開闢市場，與其他國家貿易保持良好態勢。

連平還說，中國積累了豐富的貿易戰應對經驗，未來還存在談判可能性。

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

復旦大學美國研究中心副主任宋國友認為，相關措施短期會帶來影響，比如不利於一些競爭力較弱的產業，但中國經濟韌性強，如果應對得當，總體風險可控。

宋國友說，未來，包括中國在內的許多國家通過擴大內需，加強多邊貿易合作，打造更廣闊的地區市場，可以抵御川普加徵關稅帶來的衝擊。

上海國際經濟交流中心副理事長徐明棋表示，川普的關稅政策影響會逐步顯現，包括短期內導致中國對美出口出現一定幅度下降，但不至於出現斷崖式下降。

徐明棋指出，一來，中國經濟體量大，已構建多元化出口市場；二來，國內產業結構不斷調整，因應全球貿易格局的變化；三來，由於美國普遍徵收「對等關稅」，美國國內製造業不可能迅速振興，而中國產品具有競爭力，如果無法找到中國商品的替代者，依然需要進口中國商品，「川普1.0的關稅政策已證明，並未打掉對華貿易逆差，也未嚴重削弱中美貿易規模。」

徐明棋還說，對上海來說，在上海出口市場中，美歐所佔比重較大，短期內負面影響會傳導至出口行業，包括出口增速下降、企業經營相對困難等，但是中長期仍然可以管控，通過調節來應對，足以消化關稅造成的衝擊。

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

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