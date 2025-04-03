今年清明節在4月4日！為何不是5日？天文館曝原因

▲清明節是民眾掃墓祭祖的日子。（圖／CTWANT資料照）

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清明節是祭祀祖先民俗節日，是在農曆中第5個節氣的第1天，時間為春分後的第15天。而今年和去年的清明節落在4月4日，不是一般認知的4月5日。對此，天文館解釋，24節氣必須按照太陽在天空中運行的真實位置而定，它其實是一個「時刻」，而非「一日」；每一節氣在每年中的日期會有所變動，不過差異只會在3天內，因此清明節會落在4月4日、5日或6日。

台北市立天文科學教育館指出，清明屬於24節氣之一，在農曆沒有一個固定的日子，在國曆則有。24節氣是依據太陽在黃道上的運行位置來決定，每當太陽運行到特定位置時，就標誌著某一節氣的到來。所以包含清明節在內，每個節氣都會在3天的範圍內變動，這也是為什麼清明節不一定是國曆4月5日，有時候會是4月4日，有時候甚至是4月6日。

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天文館解釋，由於一年的長度是用太陽的運行訂出，基本上，每一節氣在每年中的日期變動不大。一回歸年實際長度為365.2422天，曆法上的一年長度則為365天，因此每年會多出0.2422天（相當於5.8小時），節氣的特定時刻也會每年「順延」0.2422天，累積4年後為0.9688天，幾近一天，所以才會有「閏年」制度，每四年會多2月29日一天。因此，24節氣不會固定在某一天，但日期差異只會在三天內。

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