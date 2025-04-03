小姑帶男友要哥哥請客！婆婆護航「你妹比較沒錢」　她爆氣回嗆

▲婆婆只會叫兒子請客，不讓女兒出錢，引爆媳婦怒火。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經！一名媳婦抱怨小姑帶男友回來，婆婆只會叫兩個兒子付錢，老公抗拒還被婆婆反嗆，媳婦卻大聲回應「沒錢滾啦！」獲得一大票網友認同。

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，小姑帶男友回來，婆婆卻只會叫兩個兒子請吃飯付錢，老公說妹妹也要出，婆婆卻回「你妹比較沒錢」，原PO在旁邊聽了暴怒回嗆「沒錢滾啦！」

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對此，網友們紛紛表示，「沒錢還好意思叫哥哥請」、「一堆老人家，常常都是有這種觀念，你比較會賺就幫他一點，幫到後來，自己沒錢也失業了，也沒人來幫自己，每個跑的跟飛的一樣」、「妳做的很對！不能讓他們拿妳當凱子」、「一個沒長眼的配一個沒心眼的。」

原PO在底下留言補充，小姑已經快40歲了，都沒在上班，當然身上沒錢，對於婆婆的行為，原PO解釋：「她吃定兒子們孝順，但她忘了，兒子們都已結婚，老婆會管。」

有網友好奇詢問小姑男友工作，原PO表示是板模工，卻令人不解男友怎會沒錢，還要哥哥出錢。對此，原PO回應：「都是小姑擋著啦，吃碗內，洗碗外。小姑這白眼狼，都為男友啦，她就不要被拋棄。」

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