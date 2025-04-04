賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

▲美國總統川普在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普宣布對等關稅新制，台灣未來要面臨32%關稅，引發各界討論。總統賴清德昨透過社群平台初步說明政府態度，沒想到網路上卻有謠言稱「賴清德跑到川普社群留言嗆聲」，隨後國民黨發言人柳采葳也開酸「賴總統對美交涉唯一方式是當小編、當網友」，對此，北市議員林亮君指出，總統在自己的社群平台上表達台灣立場天經地義，認為在野黨面對經貿巨變，還在散佈假消息，直指「相當沒格調」。

總統賴清德昨晚分別於臉書及社群平台X上發表貼文，表示美國川普總統對等關稅政策，超乎各國預期，台灣對美國的貿易順差是政策變遷的結果，而非不公平貿易措施所造成，期待與美國密切合作，確保以公平、互利的方式，加強雙方共同的繁榮。

對於網路有人造謠「賴總統跑到川普社群X留言嗆聲」，總統府發言人郭雅慧表示，關稅議題賴總統並無在任何人社群留言或回覆，盼外界勿造謠以訛傳訛。

但北市議員柳采葳開酸，稱「賴清德找不到管道對美交涉，唯一方式居然是當小編、當網友，親自到X平台上向川普抗議」。對此，林亮君也發文回擊，首先質疑，賴總統是在自己的X發文；第二，總統表達台灣立場，天經地義。

對於國民黨的批評，林亮君認為，美對台課徵對等關稅，朝野都嚴陣以待，在野黨卻用嘲諷、散佈假消息的方式面對經貿巨變，痛批「相當沒格調」。林亮君強調，值此之際「朝野都應團結一心，守護台灣利益」，審慎應對，持續與美方談判。

另外，郭雅慧表示，有關「對等關稅」政策，政府會以給產業最大支持、穩定經濟情勢為目標，持續與產業緊密聯繫，並與美方強力交涉，以具體行動維護我國國家與產業利益。盼值此台灣乃至於全球共同面臨挑戰之際，台灣社會各界團結一致對外，傳遞正確資訊、共同因應挑戰。