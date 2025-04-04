川普開徵對等關稅等各國來談判　行政院揭未來4大對美協商重點

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普宣布對等關稅新制，台灣未來要面臨32%關稅，引發各界討論。經貿辦談判代表楊珍妮今（4日）表示，後續談判協商的重點有4大面向，包括產業面描述台美產業的互補、處理美方關鍵貨品貿易逆差的問題，以及描述美方農業對我國糧食安全具有重要性，應納入對等關稅計算，還有提出未來台美產業互利的對等政策方案等，都會納入未來協商的重點。

行政院今召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。針對後續與美方的談判目標，政務委員、貿易談判代表楊珍妮表示，將是降低對等關稅稅率、或限縮課稅範圍，為我國業者爭取最大利益，維持國際競爭的公平地位。

至於談判策略，楊珍妮提到，首先，會與美方進行全方位溝通，在政府官員方面，會與主責本案的美國貿易代表署代表、商務部長、財政部長等，以各種方式積極協商。另外，對於台商有重要投資與貿易的州層級官員、州議員，會加強表達訴求。

另外，也會加強對參、眾議員的遊說。針對美國商會、與我國供應鏈關係密切的美商團體等，也會強化聯繫協助遊說，並透過多邊場域、區域組織如APEC等相關場合，透過雙邊管道溝通。

至於未來談判的重點方向，楊珍妮說，美國的貿易政策在不確定情況下，會掌握現有資訊、準備未來可能產生的問題，在全盤考量之下為業者爭取合理有益的權利。

楊珍妮說，在產業面部分，台美產業貿易結構互補，將從建構台美高科技戰略夥伴關係，來尋求台美雙方貿易平衡的合理性。第二，我國業者國際佈局需求赴美投資、我原物料需求之採購，會處理美方關切的貨品貿易逆差問題。

第三，我國對美國雖然在工業產品上市逆差，但美國農業對我國享有貿易順差，因此在談判過程中，對於農業方面會描述我國糧食安全具重要性，應衡酌納入計算對等關稅，以國民健康、國人安全為優先來進行有助台美產業互利的相應對策方案。第四，會針對其他有助於台美產業互利的對等政策相對應方案，都會納入未來協商重點。