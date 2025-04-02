快訊／立院司委會邀周萬來報告　會前韓國瑜發聲明幫請假

▲立法院司法法制委員會，院長韓國瑜代理周萬來請假，民進黨放置協尋海報。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會今（2日）突變更議程，邀立法院祕書長周萬來、議事處長高百祥針對「立院遷建」專題報告。未料，在開會前，司委會立委收到一張由立法院長韓國瑜署名的聲明書，直指「本次司法及法制委員會邀請本院幕僚長及相關單位主管乙節,未便出席尚祈諒解」。

民進黨抗議立院程序不公，1日持續杯葛議事進行，立法院司法及法制委員會今天原排定審查行政院函請審議「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，但民進黨召委莊瑞雄昨突然變更議程，邀立法院祕書長周萬來、議事處長高百祥針對「立院遷建」專題報告。

民進黨立院黨團昨天已對全體黨團成員發出通知，司委會強制動員，要求所有綠委務必要去司法法制委員會登記發言，針對違法會議、無效表決進行論述。

不過在會議前、8點56分，司委會收到一張韓國瑜署名的聲明，聲明指出，「敬致本院各黨團、各委員會召集委員：春日融和，萬象更新，敬頌時祺。緣4月1日下午頃接本次司法及法制委員會變更議程,邀請本院秘書長及議事處處長4月2日就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告」。

聲明也提到，「由於擴遷建案已列為黨團協商議題,本席為協商會議主席,擴遷建案議題自宜於協商會議中處理,因此本次司法及法制委員會邀請本院幕僚長及相關單位主管乙節,未便出席尚祈諒解」。

聲明說，「嗣後各委員會召委相關排案,請依本院各委員會組織法第二條規定,如有邀請本院幕僚長及相關單位主管列席之情形,敬請依上開規定為之。立法院院長韓國瑜敬啟中華民國114年4月1日」。



