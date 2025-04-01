司法委員會突改議程邀周萬來報告　王鴻薇轟：柯建銘賤招公報私仇

▲柯建銘日前上主席台動手敲議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會明（2日）原排定審查行政院函請審議「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，但民進黨召委莊瑞雄1日突然變成明天會議議程，邀請立法院秘書長周萬來、議事處長進行專題報告。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，這恐怕是民進黨立院黨團柯建銘的賤招，公報私仇。

民進黨抗議立院程序不公，持續霸占議場多日，司委員明天原定議程為審查行政院函請審議「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，但今天中午突然更改議程，改邀請立法院秘書長、議事處長就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告，並備質詢。

王鴻薇表示，照理說委員會變更議程應該在兩天之前，今天中午突然才通知變更議程，這恐怕又是柯建銘的賤招，就是想要羞辱周萬來、羞辱議事人員。民進黨團訴求的會議無效或新黨副秘書長游智彬事件，這應該是院會層級，不是委員會層級，所以綠營根本就在公報私仇。

不過，王鴻薇也說，國民黨質詢時就鎖定柯建銘，詢問黨團總召是否有權力跑到主席台上去敲議事錘，以及是否可以拿個拐杖當凶器，在議場內不停的猛敲桌子，所以柯建銘如果想要羞辱周萬來，最後只會讓自己出醜。