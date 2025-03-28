民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院25日過了法定院會時間後，國民黨晚間衝入議場處理反廢死、反戒嚴公投案，引發綠營不滿，民進黨團也發起在議場前排班48小時，試圖在確認議事錄時，主張上次會議無效，並要求韓國瑜協商。今（28日）經溝通後，韓允諾先協商再開會。民進黨團幹事長吳思瑤則表示，民進黨團等候協商通知，黨團要求收回非法會議、違法議決；韓國瑜、傅崐萁、黃國昌移送立法院戒律委員會；周萬指使議事人員違反公務員服務法，送公懲會究辦。

吳思瑤表示，民進黨團拂曉出擊，48小時議場排班，因為週二的違法會議、非法表決，事實非常清楚，不能生米煮成熟飯，立法院不能淪為偷雞摸狗、踐踏程序的民主地獄，依據立法院行使法68條，爭議事項院長必須召開朝野協商，前所未有的非法會議，民進黨團依法要求韓國瑜院長召集協商，依循程序正當主張。

吳思瑤提出三項主張，第一、收回非法會議、違法議決，先協商再開會；第二、韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等藍白委違法亂紀，應移送立法院戒律委員會，周萬指使議事人員違反公務員服務法，送公懲會依法究辦，每項主張都合理正當、符合法規，正式發出朝野協商公文，院長必須召集協商。

吳思瑤透露，昨天自己前往韓國瑜辦公室，親自送達公文，韓國瑜也親自收受，並承諾協商解決，先協商再開會是民進黨主張，也是韓國瑜承諾。一早，民進黨團也跟韓國瑜溝通，重申立場，藍白要的不是總質詢，而是確認議事錄讓非法公投案，生米煮成熟飯。民進黨不為非法會議背書，韓國瑜應拿出擔當，別再被藍白綁架。

對於協商過程，吳思瑤表示，韓國瑜剛剛再次承諾，也跟卓榮泰承諾，會努力促成先協商再開會，民進黨團等候協商通知，協商就公開透明，有直播，讓公民可以監督。

至於傅崐萁砲轟貼封條如刑場？吳思瑤直言，誰讓立法院淪為民主煉獄？昨天貼封條，時間是傍晚6點，立法院正式會議結束的6點，貼上封條意思就是慎防藍白把立院當夜總會，偷偷摸摸夜襲，自己開違法會議。

吳思瑤強調，拒絕非法會議，不在正常會議期間的會議，查封的是不該違法的立法院，今天早上7點鐘，立法院開大門，民進黨團主動把貼條拆除，循程序理性開會，民進黨查封的是黑箱違憲反民主惡狀。