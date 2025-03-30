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台積電「徵線上操作員」真相曝光！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲詐騙又出新招，指稱台積電要徵線上操作員 。（圖／翻攝Threads）

網搜小組／劉維榛報導

詐騙勿上當！有網友分別在PTT與臉書上，看到有人在Threads徵「台積電線上操作員」的文章，讓一票人搖頭看穿「在抓豬仔的吧」、「大企業給你用IG徵才？」「九成被賣去EE園區當線上豬肉員」。過去也有LINE流傳要徵「急徵30位！線上操作員」，事實查核中心表示，是要騙取民眾銀行帳號資料或金錢。

一名網友在PTT表示，最近在Threads平台上，看到台積電招募人才的貼文，說要徵包裝人員、線上操作員與安管人員，以及半導體線上操作員。貼文者稱，想誠徵就私訊IG，更強調「詐騙勿鬧」。

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原PO不禁質疑表示，貼文下方蠻多人留言，「半導體線上操作員是三小？不用出門那種嗎，還是產線上的操作員？」

文章曝光後，底下網友一眼就看穿是詐騙手法，「台積電會這樣徵才嗎？求職詐騙吧」、「賣肝線」、「這一看就是詐騙，在抓豬仔的吧」、「台積HR怎可能是一副89樣」、「九成被賣去EE園區當線上豬肉員」、「求職詐騙啊，不要在社群軟體找工作」、「詐騙集團真的創意十足」、「標榜加入後，直接破例升格到台積緬甸廠當高級幹部」。

不僅如此，臉書《爆廢公社》同樣在討論這貼文，網友紛紛直呼別被騙了，「半導體線上操作員？我知道我知道，要先去泰國轉機對吧？」「先換張大頭照吧，一臉猴樣」、「法務出動，全家族器官都賣光了還不夠賠」、「跟降低台積電的格調」、「大企業給你用IG徵才？」「什麼時候台積電招人要靠猴子來貼文了」。

實際找到Threads這篇貼文，除了台積電招募人才文章之外，發現原PO轉發一篇友達光電也再徵才，同樣也是徵線上半導體操作員、AI晶片線上操作員等。

民眾徵才要小心落入詐騙圈套，日前LINE上流傳「急徵30位！線上操作員」，要求年齡22歲以上，可在家完成工作，薪水一單一結600至6000元。對此，事實查核中心指出，有記者實際加入該訊息提供的LINE帳號，對方指稱工作內容為至TikTok點讚賺錢，並要求提供保證金。

事實查核中心說明，對方會把詐騙訊息包裝成徵才消息，主要是騙取民眾銀行帳號資料或是詐取金錢。刑事局也提醒，詐騙方可能會要求民眾「提供存簿，或是要求民眾先繳保證金等名目詐取個資、金錢。民眾在網路看到這類打工訊息時，切勿輕信對方在LINE對話中的指示，交出自己的銀行帳戶或是隨意匯款。

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