台南青梅盛開桃園大遠百　黃偉哲：希望農特產全數賣光！

▲台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼2024年底「台南400厚禮樹巡迴展」快閃活動在全台大遠百創下佳績，及2025年初在板橋大遠百的「款年貨！台南好禮賀新春」獲好評，台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。

黃偉哲表示，這次帶來桃園大遠百販售的當季果品和農特產包括鳳梨、哈密瓜、蜜棗、芭樂、紅龍果等，其中蜜棗和哈密瓜已到產季的中後段，若錯過這次購買機會，將要等到年底才能再見。

黃偉哲介紹農特產時提到，像是楠西梅子也有多種吃法，如製成梅酒、梅子雞、蜜餞等皆非常合宜，還有後壁的洋香瓜也是品質和味道俱佳。這些台南好物，無論是加工品或回家再烹調的半成品，還是可即食的鮮果，品質都極好，可說「不怕貨比貨，只怕不識貨」，也希望能獲得民眾青睞全數賣光！

農業局說明，台南氣候得宜，擁有豐富又具特色風味的農、漁、畜產品，活動上義賣的台南百果寶盒就是由多樣的台南水果組成，並將義賣所得捐贈給0121台南楠西地震災區，同時示範利用當季的青梅製作Q梅大福，邀請現場民眾品嘗，也歡迎大家大力的以新台幣支持在地農業，親自品嘗台南春天特產的青梅、水果等各種屬於南國獨有的新鮮美味。另外，「2025螢光花泉季」已經開始，4月20日前都可來楠西賞花、賞螢、泡溫泉、品美食，誠摯邀請大家一起在春暖花開的好時節到訪台南，「梅好的一天」就從台南開始。

台南農業局長李芳林表示，本次集結台南在地小農與業者精選特色農產，有「台南市農產運銷股份有限公司」遠從台南帶來最新鮮的台南水果農產品，如芭樂、小蕃茄、火龍果外，還有梅子系列產品的「台南市農會」、「春歸梅嶺」，「玉井之門」的精緻美味的果乾，「林桑鴨蛋」的生鮮鴨蛋、松花皮蛋、鹹蛋、蛋捲，「川涌果園」的柑橘氣泡、柑橘果醋、軟糖、柑橘廚房清潔劑，「國基漁場」的虱目魚、白蝦、鱸魚，「沐爾•mixmore」的黑木耳露、乾燥黑木耳，「汯銘休閒養生坊」的草菇麵、洋香瓜，「台南市冠森蔬果生產合作社」的東山咖啡與越光米，「合口味肉品」肉乾，以及「黃金蕎麥」的蕎麥系列產品等在地的精選農特產推薦給消費者。