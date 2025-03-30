　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南青梅盛開桃園大遠百　黃偉哲：希望農特產全數賣光！

▲台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼2024年底「台南400厚禮樹巡迴展」快閃活動在全台大遠百創下佳績，及2025年初在板橋大遠百的「款年貨！台南好禮賀新春」獲好評，台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。

▲台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，這次帶來桃園大遠百販售的當季果品和農特產包括鳳梨、哈密瓜、蜜棗、芭樂、紅龍果等，其中蜜棗和哈密瓜已到產季的中後段，若錯過這次購買機會，將要等到年底才能再見。

▲台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲介紹農特產時提到，像是楠西梅子也有多種吃法，如製成梅酒、梅子雞、蜜餞等皆非常合宜，還有後壁的洋香瓜也是品質和味道俱佳。這些台南好物，無論是加工品或回家再烹調的半成品，還是可即食的鮮果，品質都極好，可說「不怕貨比貨，只怕不識貨」，也希望能獲得民眾青睞全數賣光！

▲台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局說明，台南氣候得宜，擁有豐富又具特色風味的農、漁、畜產品，活動上義賣的台南百果寶盒就是由多樣的台南水果組成，並將義賣所得捐贈給0121台南楠西地震災區，同時示範利用當季的青梅製作Q梅大福，邀請現場民眾品嘗，也歡迎大家大力的以新台幣支持在地農業，親自品嘗台南春天特產的青梅、水果等各種屬於南國獨有的新鮮美味。另外，「2025螢光花泉季」已經開始，4月20日前都可來楠西賞花、賞螢、泡溫泉、品美食，誠摯邀請大家一起在春暖花開的好時節到訪台南，「梅好的一天」就從台南開始。

▲台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南農業局長李芳林表示，本次集結台南在地小農與業者精選特色農產，有「台南市農產運銷股份有限公司」遠從台南帶來最新鮮的台南水果農產品，如芭樂、小蕃茄、火龍果外，還有梅子系列產品的「台南市農會」、「春歸梅嶺」，「玉井之門」的精緻美味的果乾，「林桑鴨蛋」的生鮮鴨蛋、松花皮蛋、鹹蛋、蛋捲，「川涌果園」的柑橘氣泡、柑橘果醋、軟糖、柑橘廚房清潔劑，「國基漁場」的虱目魚、白蝦、鱸魚，「沐爾•mixmore」的黑木耳露、乾燥黑木耳，「汯銘休閒養生坊」的草菇麵、洋香瓜，「台南市冠森蔬果生產合作社」的東山咖啡與越光米，「合口味肉品」肉乾，以及「黃金蕎麥」的蕎麥系列產品等在地的精選農特產推薦給消費者。

▲台南市長黃偉哲30日下午偕農業局與台南農民，一同前往桃園火車站前桃園大遠百，行銷台南農特產，讓北部民眾一同享受新鮮直送的春天美味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
癌末女「切腎又長腫瘤」！吃3食物竟康復　醫曝原因：沒再復發
快訊／文化女籃35分狂勝　勇奪UBA校史第20冠
「樂天韓援三本柱」首合體破局
快訊／江坤宇猛打賞！兄弟8比3擊敗悍將
26歲美女碩士當「食堂阿姨」　比在大廠快樂目標升經理
GD開唱怕擾民「送周遭居民小禮物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民眾吃麵違停警方勸離未移車　網友質疑為何不開單告發？

台南青梅盛開桃園大遠百　黃偉哲：希望農特產全數賣光！

南投梅子節開幕　500人體驗脆梅DIY！冠軍主廚周周供梅子餐試吃

中台世界博物館木雕分館「遊木‧逛歷史」　4／5登場

兒童節將屆　清境農場邀弱勢扶助兒擔任一日牧羊人

創新、永續結合在地經營　清境農場獲頒台灣農場經營協會金營獎

結合柳營中興社區兒童節活動　南消一大辦理小小消防體驗

雲林催生有成！「萬寶龍」計畫突破8000位龍寶寶誕生

黃偉哲為2025大亞旺萊馬拉松起跑鳴笛　7600名跑者齊聚台南關廟

台南勞工論壇「優質勞動、幸福職場」　點燃勞動之光

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

【有逃但不多】大閘蟹冷凍庫逃脫到一半就被凍昏惹XD

民眾吃麵違停警方勸離未移車　網友質疑為何不開單告發？

台南青梅盛開桃園大遠百　黃偉哲：希望農特產全數賣光！

南投梅子節開幕　500人體驗脆梅DIY！冠軍主廚周周供梅子餐試吃

中台世界博物館木雕分館「遊木‧逛歷史」　4／5登場

兒童節將屆　清境農場邀弱勢扶助兒擔任一日牧羊人

創新、永續結合在地經營　清境農場獲頒台灣農場經營協會金營獎

結合柳營中興社區兒童節活動　南消一大辦理小小消防體驗

雲林催生有成！「萬寶龍」計畫突破8000位龍寶寶誕生

黃偉哲為2025大亞旺萊馬拉松起跑鳴笛　7600名跑者齊聚台南關廟

台南勞工論壇「優質勞動、幸福職場」　點燃勞動之光

56歲癌末女「切腎又長腫瘤」！吃3食物竟康復　醫曝原因：沒再復發

生涯首奪單場MVP　林培緯：謝謝餅總相信我

快訊／一面倒！　文化女籃35分狂勝勇奪UBA校史第20冠

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

「樂天韓援三本柱」首合體破局！ 河智媛身體出狀況　虛弱模樣惹心疼

快訊／江坤宇猛打賞！黃博多6局無失分　兄弟8比3擊敗悍將

林培緯關鍵長打超前　統一6比3逆轉台鋼開季2連勝

掃墓「4大禁忌」千萬別犯！　專家提醒帶「4物品」護身

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

民眾吃麵違停警方勸離未移車　網友質疑為何不開單告發？

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

地方熱門新聞

嘉義鳳梨酥驚艷日本民眾

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

二王基督墓園強制遷葬家屬連署陳情

民眾吃麵違停警方勸離未移車網友質疑為何不開單告發？

新營就業中心辦徵才薪水挑戰5萬5

巷仔NIAU公仔首日銷售火爆線上商城兩度完售引發熱議

水上鄉首辦復古趴　500人與神明一起吃辦桌

金門清明凈灘清出海漂垃圾300公斤

大罷免民進黨台南市黨部擺攤挺公民

長庚感恩器捐者大體老師　家屬：媽媽教會我勇敢

台南歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

世界美容醫學大會王正坤與歐洲科學家交流醫美科技

台南市府首場大型就博會善化登場提供近4000個職缺

手機Google Map救命！ 山友迷路安全脫困

更多熱門

相關新聞

黃偉哲為2025大亞旺萊馬拉松起跑鳴笛跑者齊聚台南

黃偉哲為2025大亞旺萊馬拉松起跑鳴笛跑者齊聚台南

2025大亞旺萊馬拉松於30日清晨在台南關廟熱力開跑，賽事吸引近7600名跑者熱情參與，報名人數創下歷屆新高！本屆賽事適逢大亞集團70週年，藉著活動展現企業對運動發展與永續環保的承諾。

台南勞工論壇「優質勞動、幸福職場」點燃勞動之光

台南勞工論壇「優質勞動、幸福職場」點燃勞動之光

台南做工行善團修繕助弱勢安居

台南做工行善團修繕助弱勢安居

台南歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

台南歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

快訊／貨車運將國道追撞砂石車！送醫搶救不治

快訊／貨車運將國道追撞砂石車！送醫搶救不治

關鍵字：

台南青梅桃園大遠百黃偉哲農特產

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

獨／權樂告別式「百位好友送別」

田馥甄宣布開唱「場地比大巨蛋還大」　10場全實名抽選

男星父親被轎車撞死！

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面