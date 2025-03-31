　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】「梅好的一天 從臺南開始」 青梅盛開遠百桃園　黃偉哲分享臺南春天農特產

▲▼台南,黃偉哲,春天,農特產,青梅,遠東百貨,桃園。（圖／業者提供）

▲台南市長黃偉哲帶隊至桃園大遠百與民眾分享春季農特產。

圖、文／遠東百貨提供

繼去年底「臺南400厚禮樹巡迴展」快閃活動在全臺大遠百創下佳績，在萬物復甦的春日裡，臺南市政府農業局於昨（3/30）日帶著臺南優質的農民與農產品，來到桃園火車站前的遠百桃園店，讓北部民眾一同享受臺南新鮮直送的春天美味。

臺南市長黃偉哲表示臺南氣候得宜，擁有豐富又具特色風味的農、漁、畜產品，活動上義賣的臺南百果寶盒就是由多樣的臺南水果組成，並將義賣所得捐贈給0121臺南楠西地震災區，同時示範利用當季的青梅製作Q梅大福，邀請現場民眾品嘗，也歡迎大家大力以新臺幣支持在地農業，親自品嘗臺南春天特產的青梅、水果等各種屬於南國獨有的新鮮美味，另外「2025螢光花泉季」已經開始，4月20日前都可來楠西賞花、賞螢、泡溫泉、品美食，誠摯邀請大家一起在春暖花開的好時節到訪臺南，「梅」好的一天就從臺南開始。

臺南農業局長李芳林表示，本次集結臺南在地小農與業者精選特色農產，有「臺南市農產運銷股份有限公司」遠從臺南帶來最新鮮的臺南水果農產品，如芭樂、小蕃茄、火龍果外，還有梅子系列產品的「臺南市農會」、「春歸梅嶺」，「玉井之門」的精緻美味的果乾，「林桑鴨蛋」的生鮮鴨蛋、松花皮蛋、鹹蛋、蛋捲，「川涌果園」的柑橘氣泡、柑橘果醋、軟糖、柑橘廚房清潔劑，「國基漁場」的虱目魚、白蝦、鱸魚，「沐爾·mixmore」的黑木耳露、乾燥黑木耳，「汯銘休閒養生坊」的草菇麵、洋香瓜，「臺南市冠森蔬果生產合作社」的東山咖啡與越光米，「合口味肉品」肉乾，以及「黃金蕎麥」的蕎麥系列產品等在地的精選農特產推薦給消費者。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的
大甲媽何時通過「民生地下道」　警曝預估時間點
24歲女星「無預警宣布退出演藝圈」！　掰了11年團體：想入社
0050隨台積電走跌！3拆分情境曝光
明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場　東森廣場台北車站4／1搶先全台開放體驗

【廣編】「梅好的一天 從臺南開始」 青梅盛開遠百桃園　黃偉哲分享臺南春天農特產

肯德基清明優惠！炸雞桶特價388元　咔啦雞腿堡買一送一

美食不被埋沒！拓展餐廳外送商機　foodpanda 三大優勢助你一臂之力

「生生喝鮮奶」下周上路！超商App可查庫存　同步推早餐優惠

逛美式賣場總是忍不住跟風？「低調熱銷王」別錯過　內行人都在囤貨

蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園　邀請弱勢孩童歡慶兒童節

泡麵排行榜連5年奪冠！網友各種花式邪教吃法照樣美味「統一麵」超百搭

山丘藍台灣藍莓2025產季正式開始！一年一會季節限定　吃在地最新鮮

德州美墨炸雞「周年慶優惠」一次看！兒童節打卡免費送小薯

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【情勒阿嬤】貓咪滿臉真誠討零食♥這誰拒絕得了啦

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#李鐘碩 親切收粉絲禮物！網見 #義美小泡芙 笑：幫 #IU 拿？

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場　東森廣場台北車站4／1搶先全台開放體驗

【廣編】「梅好的一天 從臺南開始」 青梅盛開遠百桃園　黃偉哲分享臺南春天農特產

肯德基清明優惠！炸雞桶特價388元　咔啦雞腿堡買一送一

美食不被埋沒！拓展餐廳外送商機　foodpanda 三大優勢助你一臂之力

「生生喝鮮奶」下周上路！超商App可查庫存　同步推早餐優惠

逛美式賣場總是忍不住跟風？「低調熱銷王」別錯過　內行人都在囤貨

蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園　邀請弱勢孩童歡慶兒童節

泡麵排行榜連5年奪冠！網友各種花式邪教吃法照樣美味「統一麵」超百搭

山丘藍台灣藍莓2025產季正式開始！一年一會季節限定　吃在地最新鮮

德州美墨炸雞「周年慶優惠」一次看！兒童節打卡免費送小薯

一起讀判決／首例！　「禁止轉掛派遣工」訴訟案件

台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的

遇清明4天連假！大甲媽何時通過「民生地下道」　警曝時間點

吉力吉撈「使命感」要幫林智勝奪冠　郭嚴文祝福好好睡一覺

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

南青論壇點燃青年行動力！　「南青行動」計畫助夢想起飛

皮膚科醫師：換季溫差易導致髮肌失衡　3款專業頭皮護理推薦　

遭綠緊咬是文物金光黨　罷免吳思瑤領銜人：當初造謠的人已道歉

金秀賢躲21天「自認膽小鬼」　狄志為嘆：危機處理很重要

狗狗陪媽買飯幫叼果汁　雀躍腳步超可愛XD

消費熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

泡麵排行榜連5年奪冠！網友各種花式邪教吃法照樣美味「統一麵」超百搭

逛美式賣場總是忍不住跟風？「低調熱銷王」內行人都在囤貨

蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

全家咖啡買1送1、7-11買2送2！

德州美墨炸雞周年慶優惠一次看

瑞穗鮮乳土司根本神級鮮乳土司

7-11咖啡買4送3、全家2杯55折起

摩斯漢堡兒童節送紅茶、繪本

山丘藍台灣藍莓2025產季正式開始

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

7-11「史努比霜淇淋」半價吃！

「生生喝鮮奶」下周上路！超商App可查庫存　同步推早餐優惠

更多熱門

相關新聞

2025年全中運聖火本島傳遞台南起跑

2025年全中運聖火本島傳遞台南起跑

台南市政府31日上午於永華市政中心隆重舉行「2025年全中運聖火本島傳遞起跑儀式」，由市長黃偉哲親自主持，並將象徵榮耀與希望的聖火交接給大會聖火隊代表體育局長陳良乾，開始本島傳遞，聖火將逆時針環繞台灣一周，4月18日再回到台南安座。市議員沈震東、黃肇輝到場關心。

台南市政府推廣蓮心園庇護農藝工場蔬菜箱

台南市政府推廣蓮心園庇護農藝工場蔬菜箱

台南安南區清慈宮迎「大羅．周．普天大醮典」

台南安南區清慈宮迎「大羅．周．普天大醮典」

台南婦急診倒臥停車場　新樓醫護人員衝出搶救

台南婦急診倒臥停車場　新樓醫護人員衝出搶救

國3白河路段2貨車追撞　1駕駛受困獲救送醫

國3白河路段2貨車追撞　1駕駛受困獲救送醫

關鍵字：

台南黃偉哲春天農特產青梅遠東百貨桃園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

快訊／躲了21天！金秀賢憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」淚崩

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面