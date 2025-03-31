【廣編】「梅好的一天 從臺南開始」 青梅盛開遠百桃園　黃偉哲分享臺南春天農特產

▲台南市長黃偉哲帶隊至桃園大遠百與民眾分享春季農特產。

圖、文／遠東百貨提供

繼去年底「臺南400厚禮樹巡迴展」快閃活動在全臺大遠百創下佳績，在萬物復甦的春日裡，臺南市政府農業局於昨（3/30）日帶著臺南優質的農民與農產品，來到桃園火車站前的遠百桃園店，讓北部民眾一同享受臺南新鮮直送的春天美味。

臺南市長黃偉哲表示臺南氣候得宜，擁有豐富又具特色風味的農、漁、畜產品，活動上義賣的臺南百果寶盒就是由多樣的臺南水果組成，並將義賣所得捐贈給0121臺南楠西地震災區，同時示範利用當季的青梅製作Q梅大福，邀請現場民眾品嘗，也歡迎大家大力以新臺幣支持在地農業，親自品嘗臺南春天特產的青梅、水果等各種屬於南國獨有的新鮮美味，另外「2025螢光花泉季」已經開始，4月20日前都可來楠西賞花、賞螢、泡溫泉、品美食，誠摯邀請大家一起在春暖花開的好時節到訪臺南，「梅」好的一天就從臺南開始。

臺南農業局長李芳林表示，本次集結臺南在地小農與業者精選特色農產，有「臺南市農產運銷股份有限公司」遠從臺南帶來最新鮮的臺南水果農產品，如芭樂、小蕃茄、火龍果外，還有梅子系列產品的「臺南市農會」、「春歸梅嶺」，「玉井之門」的精緻美味的果乾，「林桑鴨蛋」的生鮮鴨蛋、松花皮蛋、鹹蛋、蛋捲，「川涌果園」的柑橘氣泡、柑橘果醋、軟糖、柑橘廚房清潔劑，「國基漁場」的虱目魚、白蝦、鱸魚，「沐爾·mixmore」的黑木耳露、乾燥黑木耳，「汯銘休閒養生坊」的草菇麵、洋香瓜，「臺南市冠森蔬果生產合作社」的東山咖啡與越光米，「合口味肉品」肉乾，以及「黃金蕎麥」的蕎麥系列產品等在地的精選農特產推薦給消費者。

