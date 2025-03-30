挺青年就業！　新營就業中心辦徵才薪水挑戰5萬5

▲動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心29日於新營糖廠中山堂舉辦徵才活動，共有20家廠商開出超過600個職缺，吸引不少青年朋友或想轉職民眾求職卡位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季將至，為協助青年找工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心29日於新營糖廠中山堂舉辦徵才活動，共有20家廠商開出超過600個職缺，其中8成工作薪水30K起跳，近5成工作免經驗，現場還有廠商開出最高薪55K求才，一早吸引不少青年朋友或想轉職民眾求職卡位。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾出席為求職民眾打氣，她表示，這次徵才現場安排有一對一履歷健檢及職涯諮詢服務，可幫助求職青年優化履歷與釐清職涯方向，現場亦設置專區有專人說明青年各項就促方案與獎勵措施，期許青年朋友能在此次徵才能找到適合工作。

徵才廠商有生達化學製藥、華新麗華、威致鋼鐵、三益制動科技、榮眾科技、華宏新技、統義玻璃工業、怡州實業、明星蘭園、廣吉食品等20家企業，開出605個工作機會，職缺包括儲備店長、各類工程師、數據分析師、品管人員、行銷企劃、業務專員、導覽人員與門市人員等相當多元，其中有近5成職缺免經驗就能應徵，另麥當勞及全家便利商店也提供60個兼職職缺，滿足有彈性工時需求的求職民眾。

在薪資待遇方面，這次開出職缺有8成月薪3萬起跳，其中易昇鋼鐵開出最高薪55K要找電爐技術員及電氣設備維修技術員，另長榮鋼鐵工地管理人員、宏宇農產工務人員，薪資也都上看50K，而蜂勝公司的堆高機操作員、生達化學製藥的品管分析員與華宏新技品保工程師最高待遇也都有4萬5以上水準。

23歲、今年甫退伍的黃先生表示，他大學讀的是機械工程，想找工程師相關工作，今天也投了2家廠商履歷面試，同時透過這次徵才也做了職涯探索，很肯定主辦單位這項貼心服務，可了解自己的職業興趣；另一位28歲的葉小姐說，她原本在營造廠擔任會計人員，知道今天有徵才活動，就來現場看看有沒有財務相關工作機會，希望能轉職成功。

看到不少青年朋友來求職，曾秋瑾說，勞動部推出投資青年就業方案第二期，整合政府部會資源要提供青年多元化的就業服務，如「初次尋職青年穩定就業計畫」發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高4.5萬元；「產業新尖兵計畫」提供青年以培訓5加2重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金可拿，歡迎青年運用，詳情可洽各就業中心。